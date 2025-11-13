Los españoles quieren coches híbridos, pero rechazan el eléctrico

Los conductores españoles siguen avanzando hacia una movilidad más sostenible, pero lo hacen con cautela. Según la edición 2025 del Foro de Movilidad de Alphabet, más de la mitad de los ciudadanos que planean cambiar de coche se decanta por modelos híbridos (40 %) o híbridos enchufables (14 %), lo que sitúa estas opciones muy por delante del vehículo 100 % eléctrico, que apenas alcanza un 8 % de intención de compra, cinco puntos menos que en 2024.

Más de la mitad de los espñoles ya apuesta por la compra de coches híbridos / Omoda

La tendencia confirma que muchos usuarios priorizan soluciones realistas que les permitan circular sin restricciones en ciudad y también cubrir trayectos largos sin preocuparse por la autonomía ni la red de recarga. El informe, basado en más de 5.400 entrevistas en capitales y áreas metropolitanas, refleja también un enfriamiento del entusiasmo inicial hacia el coche eléctrico puro.

Tres son los factores que frenan su adopción: el precio (28 %), la autonomía (26 %) y la escasez de puntos de recarga (23 %). A estos se suman factores secundarios como la falta de información (10 %), los tiempos de carga (8 %) y la ausencia de infraestructuras en el entorno habitual: solo un 27 % dispone de punto de recarga en su garaje privado, mientras que un 20 % directamente no tiene ninguna opción cercana.

La percepción social también ha cambiado. Solo el 36 % considera que el coche eléctrico es la mejor opción para una movilidad urbana sostenible, siete puntos menos que el año anterior. El descenso es especialmente significativo entre los jóvenes de 18 a 30 años, tradicionalmente más abiertos a esta tecnología: pasan del 53 % al 45 %.

Los coches híbridos enchufables cuentan cada vez con más adeptos / Audi

Por edad, el uso real del eléctrico también cae. Entre los jóvenes baja del 27 % al 19 % en solo un año. Y entre los mayores de 60 años se mantiene en niveles bajos (7 %). Por territorios, Madrid (22 %), Barcelona (18 %) y Palma (17 %) lideran la adopción, mientras que ciudades como Pamplona (6 %) o Valladolid (8 %) siguen lejos de las cifras medias.

En paralelo, los vehículos de gasolina recuperan terreno, con un 22 % de preferencia (tres puntos más que en 2024), lo que refleja cierta prudencia en las decisiones de compra ante el actual contexto económico y geopolítico. El renting flexible y las fórmulas mixtas ganan popularidad, especialmente entre quienes buscan experimentar la movilidad eléctrica sin comprometerse a largo plazo.

Los datos sugieren una transición prolongada hacia la electrificación total. El 71 % de los españoles no se plantea aún comprar un eléctrico puro, y más de la mitad (51 %) no está dispuesto a pagar más por él. Solo un 33 % aceptaría un sobrecoste de hasta 5.000 € respecto a un coche térmico, lo que indica que el coste total de propiedad sigue siendo el principal factor de decisión, muy por delante de los beneficios ambientales.

La tecnología híbrida está cada vez más asentada entre los conductores españoles / Neomotor

A pesar de estos frenos, el interés por probar esta tecnología se mantiene: un 43 % de los encuestados estaría abierto a hacerlo si se adapta a su realidad. La confianza en la seguridad también avanza, aunque con margen de mejora: un 52 % considera seguras las baterías y los sistemas de recarga, frente a un 48 % que aún mantiene dudas.

Alphabet, como parte del grupo BMW y proveedor de movilidad corporativa, defiende que el futuro pasa por ofrecer opciones flexibles y adaptadas a cada conductor y cada entorno, combinando tecnologías, servicios y fórmulas como el renting. “La transición energética no depende solo de la tecnología, sino también de la economía, la confianza y la infraestructura”, señala Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de la compañía.