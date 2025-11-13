Así es el coche que ha sorprendido incluso en China: se compra por internet por 7.000 euros

Hay pocos coches que se vendan a través de plataformas de comercio online, pero haberlos, haylos. También hay pocos coches que cuesten menos de 7.000 euros, pero ídem.

Lo que hay son muy pocos vehículos que sorprendan por su precio, por su modalidad de venta, por sus prestaciones y por sus servicios asociados. El Aion UT Super del grupo chino GAC ha conseguido destacar en cada uno de estos aspectos.

Incluso en China, su país natal, donde pocas cosas hay ya que resulten extraordinarias, el Aion UT ha levantado cierta expectación.

Y es que el Aion UT Super nace de la colaboración del grupo GAC con la empresa china de baterías CATL (a través de la que se ofrece un servicio de suscripción de baterías bastante efectivo, por lo que se habla en la prensa china) y el maketplace JD.com.

De hecho, este coche solo puede comprarse online, en esta plataforma que se ha convertido en el Amazon chino y que ha puesto contra las cuerdas a Aliexpress.

Aioni UT Super

El Aion UT Super mantiene la estética del Aion UT 2025. Su carrocería tipo hatchback le da unas medidas de 4,27 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,57 de alto. Es uno de los compactos más espaciosos de su segmento, con 2,75 metros de espacio entre ejes y llantas de 16 pulgadas (o 17 opcionales).

El parachoques delantero se distingue por sus faros con diseño de “cuatro puntos” en cada extremo, acompañados por tomas de aire diagonales. Está a la venta en dos colores exclusivos, Monet Purple y Champs-Élysées Beige.

El Aion UT Super equipa un motor eléctrico de 100 kW (134 CV) con par máximo de 145 Nm, asociado a una batería LFP (litio-ferrofosfato) firmada por CATL. El cambio de baterías para seguir circulando se puede hacer en 99 segundos gracias al sistema ChocolateSwap de CATL.

Gracias a esta configuración, alcanza una autonomía homologada de 500 kilómetros en ciclo CLTC, una mejora sustancial frente a los 330 y 420 km que ofrece el Aion UT 2025 en sus distintas versiones.

Interior

Por dentro, el UT Super replica el lenguaje minimalista del modelo base. Destaca el cuadro de instrumentos flotante y una gran pantalla central de 14,6 pulgadas. El ambiente interior puede configurarse con dos combinaciones de color, y los asientos delanteros reclinables a 180 grados permiten transformar el habitáculo en un espacio de descanso.

Interior del Aion UT Super. / .

A nivel de conectividad, el sistema Huawei Cloud ofrece asistencia por voz con inteligencia artificial y compatibilidad total con HarmonyOS, Apple y Android, consolidando al UT Super como uno de los eléctricos más integrados tecnológicamente de su categoría. El equipamiento de serie es amplio: acceso sin llave, portón trasero eléctrico, llave Bluetooth para smartphone, limpiaparabrisas automáticos, control de crucero, tres modos de conducción, cámaras de visión panorámica 540°...

El precio de venta del Aion UT Super empieza en los 49.900 yuanes (unos 7.000 euros) y llega hasta los 89.900 yuanes (12.600 euros). Y todo desde la comodidad del sofá y el teléfono móvil.