Triumph se lanza al barro

Si en 2021 anunciaban su desembarco en el motocrós, apenas hace un año que Triumph hizo debutar la TF 250-X de MX y, en este 2025, redobla la apuesta con su incursión en el enduro.

La firma británica entra de lleno en el universo del off-road con una gama completamente nueva que respira competición por los cuatro costados. Un desembarco esperado por muchos y que inevitablemente conecta con la mítica imagen de Steve McQueen volando sobre una Triumph en sus días de gloria como piloto aficionado y actor de culto.

Nueva gama de Triumph / .

Con el piloto Iván Cervantes, cinco veces campeón del mundo de enduro, como maestro de ceremonias, la firma británica propuso una jornada distendida para conocer más de cerca sus propuestas de off-road y tener una primera toma de contacto. Sobre el terreno, las TF 250-X y TF 450-X de motocrós y las TE 250-X y TE 450-X de enduro fueron las protagonistas, cuatro modelos desarrollados a partir de un folio en blanco, tanto la parte ciclo como el motor, todo de origen Triumph.

Tres años de desarrollo

Desarrolladas por Triumph junto a leyendas como el piloto estadounidense Ricky Carmichael y el propio Ivan Cervantes, todos los modelos cuentan con componentes de primer nivel como suspensiones Kayaba, frenos Brembo, discos Galfer y una electrónica con dos mapas de motor, launch control (control de salida), asistente del cambio y control de tracción.

Carles Prat, piloto en el equipo de Triumph. / .

En cifras, la TF 250-E ofrece una potencia de 42,3 CV y pesa 114,3 kilos en orden de marcha por los 59,3 CV de la TF 450-E y 117 kilos. En cuanto a precios el modelo de acceso cuesta 10.995 euros y la ‘450’ vale 11.595 euros. En el caso de los modelos de motocrós hablamos de 47,3 CV y 104 kilos de la TF 250-X por los 61,4 CV y 108,6 kilos de la TF 450-X. Respecto a los precios, la TF 250-X vale 10.595 euros y la TF 450-X sale por 10.995 euros.

Y aprovechando tan buen escenario, Triumph presentó sus motos eléctricas de off-road, una gama compuesta por cuadro modelos. La TXP 12 para niños de tres a cinco años con un precio de 1.895 euros, la TXP 16 de cinco a siete años por 2.595 euros, la TXP 20 de siete a 10 años por 3.795 euros y la TXP 24 de 10 años a 90 kilos por 4.395 euros.

Motos eléctricas infantiles de Triumph. / .

Equipo de carreras

La competición es una de las puntas de lanza de Triumph y a nivel nacional lo hace a través de equipo Jezyk Racing Team con Samuel Nilsson y el joven Carles Prat como pilotos, que ya han cosechado muy buenos resultados esta temporada, con Iván Cervantes como coach, finalizando terceros en el campeonato de contructores.

Los consejos de Iván Cervantes

Antes de empezar la toma de contacto, Cervantes nos regaló algunos consejos básicos para iniciarse en esta disciplina.

“Primero hacerte con una moto para tu nivel. Hay gente que para empezar se compran una 450 y tal vez sea demasiada moto. Lo mejor es empezar por una 250 de cuatro tiempos e ir subiendo de cilindrada conforme ganas experiencia”, explica Cervantes.

"También es importante saber regularse las manetas. Resulta sencillo pues basta con poner las manos planas en el manillar y mover las manetas tres centímetros arriba o abajo, pero nunca más porque puede ser una fuente de lesiones”, apunta el piloto de Triumph y concluye que “cuando vayamos conduciendo de pie apretaremos las rodillas al depósito y con las caderas movemos la moto. Además, nunca tenemos que pilotar con el cuerpo totalmente hacia delante o hacia atrás, si no encontrar un equilibrio. Y hacer fuerza en las estriberas para ganar tracción al salir de las curvas”.

Palabra de Cervantes, palabra de pentacampeón.

Toma de contacto

La experiencia de conducción fue reveladora. Tanto la TE 250-F como la T 450-E de enduro se mostraron ágiles y amables desde el primer momento. La ergonomía está muy conseguida, con un asiento estrecho y buena libertad de movimientos. La respuesta del motor es dosificable y progresiva, lo que permite centrarse en la trazada sin sobresaltos. La horquilla Kayaba filtra con solvencia y transmite confianza incluso en los tramos más rotos, mientras que el conjunto se siente ligero y muy preciso. Es una moto pensada para disfrutar, pero también para ir rápido.

Triumph. / .

En contraste, las versiones de motocrós tienen un carácter más agresivo. Tuvimos la suerte de realizar un bautismo en MX de la mano de Rodolfo Martínez del centro especializado Personal Enduro. En el trazado de motocrós de Pamwi Motorpark (El Espinar, Segovia) preparado para la ocasión, la moto dejó claro que está hecha para competir. El motor, un monocilíndrico de cuatro tiempos, empuja con contundencia desde abajo y sube de vueltas con rapidez. La respuesta es directa y exige concentración, pero en manos expertas puede ser una máquina ganadora. En manos inexpertas se deja llevar sin sobresaltos pero con mucho cuidado en los saltos para no hacer la recepción con el tren delantero, típico cuando no sabes y algo peligroso. Nadie dijo que iba a ser fácil.

Prueba Triumph MX. / .

El legado de Steve McQueen

En ambas disciplinas, Triumph ha demostrado que no ha venido a experimentar, sino a quedarse. El nivel técnico de sus motos, la colaboración con pilotos de primer nivel y la filosofía de desarrollar productos competitivos desde el inicio son claros indicios de que la marca británica quiere abrirse hueco en el exigente universo del off-road.

Lo mejor de todo es que el legado de McQueen —aquel espíritu libre y polvoriento— sigue vivo. Solo que ahora, en lugar de en blanco y negro, llega en color y a todo gas.