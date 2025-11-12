Toyota, reina de los híbridos, pega un giro de guion y promete un V8

Con una tendencia hacia los híbridos, los PHEV y los eléctricos puros, la marca por excelencia de los coches híbridos autorrecargables ha prometido un motor que seguro va a alegrar a los amantes de la gasolina.

Toyota ha decidido apostar por un propulsor V8 biturbo. Y esta promesa puede hacerse realidad en relativo poco tiempo.

En el contexto del Salón de la Movilidad de Japón 2025, el presidente de Sistemas de Propulsión de Toyota, Takashi Uehara, concedió una entrevista en la que dejó claras las intenciones de la marca japonesa por crear un nuevo propulsor que nada tiene que ver con la actual realidad de la movilidad.

Más de 400 CV

Los rumores empezaron en este pasado festival de la velocidad de Goodwood, donde Toyota dejó ver dos modelos deportivos camuflados que montarían este motor. Uno de ellos está confirmado que era el Toyota GR GT.

Así, Uehara dejó caer en la entrevista que la marca estaría trabajando en una nueva configuración de motores 1.5 y 2.0 de ocho cilindros para su próxima generación de propulsores modulares de gasolina.

Sería, según las declaraciones, un motor estrechamente relacionado con el cuatro cilindros que ya empuja el Toyota GR Yaris M Concept y que entrega 400 CV de potencia. Aunque, por supuesto, no hay más datos técnicos sobre este nuevo V8 biturbo, todo apunta a que será innegablemente más potente.

A falta de uno, ¿dos?

Además, este nuevo motor V8 podría estár también alojado en la futura versión de producción del Lexus Sport Concept, este sí electrificado.

Todavía quedan muchas incógnitas en el aire, pero desde Car Expert apuntan a que podría haber dos versiones de este motor V8 biturbo, una para Toyota y otra para Lexus. Sea como sea el deselance final, todo apunta a que este propulsor ocho cilindros se hará realidad, para el regocijo de los amantes del motor.