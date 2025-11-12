Más de 600 metros de altura y casi tres kilómetros de largo: así es el puente más alto del mundo que ha creado China

Todo el mundo sabe que China es uno de los países del mundo donde hay más construcciones increíbles. Este país ya ostentaba el récord del puente más alto del mundo, con el de Beipanjiang, que fue inaugurado el 29 de diciembre de 2016, y tiene una altura de 565 metros. Pero China no se queda parado, y en septiembre abrió al tráfico el nuevo puente más alto del mundo, superando en más de 50 metros la altura del anterior.

El puente del Gran Cañón de Huajiang se convierte en el puente más alto del mundo, abarcando aproximadamente 2.980 metros de longitud y colgando hasta 625 metros de altura sobre el fondo del valle. Este puente une el municipio de Duge de la ciudad de Liupanshui, provincia de Guizhou, en el suroeste de China, y el municipio de Puli de la ciudad de Xuanwei, provincia de Yunnan.

Desde septiembre, cuando abrió al tráfico tras superar los test de carga en verano, es el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura. Además, tiene 2.980 metros de longitud, con un tramo principal de 1.420 metros. Antes de su apertura, atravesar el cañón requería descender por carreteras sinuosas durante dos horas. Ahora, con esta nueva conexión, el recorrido se realiza en solo dos minutos.

La prueba crucial

El pasado mes de enero se terminó la construcción del puente del Gran Cañón de Huajiang. China tardó cuatro años en construirlo y se han utilizado 439.000 metros cúbicos y 49.000 toneladas de acero. Según informan medios locales, esta obra de ingeniería ha costado aproximadamente 280 millones de dólares y para instalar los dos pilares del puente hubo que perforar profundamente varias capas de roca e instalar largas barras de acero para garantizar la integridad de la construcción en caso de terremoto.

La compañía Guizhou Transportation Investment Group se ha hecho cargo de la construcción del puente más alto del mundo. Para su apertura al tráfico es necesario realizar pruebas para ver si es seguro. El pasado lunes 25 de agosto finalizaron estas verificaciones, que se extendieron durante cinco días, para demostrar que el puente está listo para abrirse.

Este es el puente más alto del mundo / @iloveguizhou (X)

Para esta prueba se necesitaron exactamente 96 camiones para simular “condiciones extremas con 3.360 toneladas de carga para activar la capacidad máxima de la estructura del puente en condiciones normales de uso”, según dijo Lei Min, director de pruebas de carga del puente. Este es el último paso para que, desde septiembre, el puente del Gran Cañón de Huajiang sea el más alto del mundo.