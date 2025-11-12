El Lamborghini Temerario ya tiene versión de carreras

Lamborghini desveló en las World Finals de Misano el diseño conceptual del Temerario Super Trofeo, su próximo modelo para los campeonatos monomarca que arrancará en 2027. Este nuevo coche de carreras sustituirá al Huracán Super Trofeo, que lleva rodando en pista desde 2015, y se convierte en el sexto vehículo de competición desarrollado por Squadra Corse desde que la firma italiana creó esta división específica para clientes. Desde su inicio en 2009 con el Gallardo Super Trofeo, el campeonato ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de referencia para pilotos amateurs y semiprofesionales.

Lamborghini Temerario Super Trofeo / Lamborghini

El nuevo Temerario Super Trofeo está estrechamente vinculado al modelo de calle, el Temerario Stradale, pero también hereda buena parte del desarrollo técnico del GT3, con el que comparte motor, caja de cambios y otros componentes estructurales. A diferencia del modelo de calle, el nuevo Super Trofeo prescinde de la hibridación: bajo el capó monta un V8 biturbo de 650 CV de potencia, asociado a una transmisión secuencial de seis velocidades firmada por Hoer, la misma empleada en la versión GT3.

Su diseño, rendimiento y equipamiento están pensados para facilitar el salto de pilotos jóvenes hacia categorías superiores. La marca lo define como un “vehículo escuela” de alto nivel, con un comportamiento muy próximo al de un GT3, pero centrado en la experiencia del piloto.

Lamborghini Temerario Super Trofeo / Lamborghini

El chasis combina aluminio y fibra de carbono (ALU/CFK) con una jaula antivuelco homologada FIA completamente integrada. Además, el coche está equipado con ABS, un sistema de frenos específico para competición, y un control de tracción con 12 niveles de ajuste, que permite adaptarse a las diferentes condiciones de la pista y al perfil del piloto.

Rouven Mohr, director técnico de Lamborghini, ha subrayado que el objetivo ha sido desarrollar un coche que represente la “máxima expresión de la filosofía fun to drive” de la marca, sin sacrificar ni la exigencia técnica ni la capacidad de aprendizaje. Por ello, el modelo se beneficia de una arquitectura casi idéntica a la del GT3, pero sin las limitaciones normativas que impone la categoría.

Lamborghini Temerario Super Trofeo / Lamborghini

El uso de materiales innovadores también forma parte del enfoque del proyecto. El interior del Temerario Super Trofeo contará con Dinamica Infinity, un tejido tipo ante no tejido de nueva generación, desarrollado específicamente para automoción de alto rendimiento. Es 100 % PES monocomponente, reciclable, y se emplea por primera vez en un coche de carreras.

Desde la creación de Squadra Corse, más de 1.300 pilotos han participado en los campeonatos Super Trofeo de Europa, Asia, Norteamérica y Oriente Medio. Hasta la fecha, se han disputado 563 carreras, lo que confirma el papel fundamental de esta plataforma en la estrategia de marca.

El modelo definitivo se estrenará en competición a lo largo de 2027, dando así tiempo a los equipos y estructuras para prepararse ante el cambio de generación tras la despedida del Lamborghini Huracán, que cerrará su ciclo a finales de 2025 tras tres evoluciones distintas.