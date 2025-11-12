Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DGT

La DGT avisa sobre este elemento obligatorio en los vehículos

Al volante debemos tener cuidado y obedecer todas las normas de tráfico para no provocar o tener un accidente de tráfico

Hombre conduciendo

Hombre conduciendo / Freepik

Rubén Burillo

Madrid
Cuando conducimos hay que estar atentos a todo, respetar las normas de tráfico, mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, respetar los límites de velocidad y realizar las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT advierte sobre un elemento obligatorio en los vehículos que, si no lo llevamos puesto, puede ser peligroso y además, pueden ponerte una multa por ello.

Las distracciones al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía.

Cuidado con las distracciones en carretera

Cuidado con las distracciones en carretera / Getty Images

La DGT pone el foco en este elemento obligatorio en los vehículos

Una de las acciones más importantes antes de circular con el coche es ponerse el cinturón, ya que es un elemento de seguridad pasiva imprescindible para nuestra seguridad. Los expertos afirman que en caso de accidente de tráfico, este componente reduce un 50% el riesgo de muerte y aproximadamente al 75% el de lesiones.

El cinturón es un elemento obligatorio y muy importante cuando vamos en el coche o en furgonetas. En 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españoles, la cifra más alta desde 2019. 156 de los fallecidos circulaban sin el cinturón de seguridad. Además en algunos casos, si no usas el cinturón de seguridad puede aumentar el riesgo de muerte en un accidente de tráfico hasta 8 veces.

La DGT advierte del peligro que supone viajar en coche sin llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello), y la horizontal por debajo del abdomen. Además, en caso de accidente, se debe cambiar el cinturón de seguridad, ya que el trenzado habrá perdido su eficacia y puede haber incluso roturas en los sistemas de anclaje.

No llevar abrochado el cinturón de seguridad se considera una infracción grave y está sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet si eres el conductor. La Dirección General de Tráfico afirma que, según el Balance de Siniestralidad de octubre, 11 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Estas son cifras que se repiten y que podrían evitarse con un simple gesto, “haz clic” y ponte el cinturón de seguridad correctamente.

