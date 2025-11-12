Coches que te pierdes por ser europeo: Dodge Charger Scat Pack 2026

Si vivieras en Estados Unidos, podrías comprarte un berlina de cuatro puertas con 550 caballos, tracción total y un motor biturbo puro sin hibridar por poco más de 56.000 dólares. En Europa, en cambio, no te lo puedes ni plantear. Se llama Dodge Charger Scat Pack 2026, y es el último muscle car que planta cara al futuro electrificado con lo de siempre: gasolina, potencia y actitud.

El motor Hurricane, sin filtros ni baterías

Este nuevo Charger Scat Pack monta el propulsor Sixpack HO, el más potente de la familia Hurricane. Un seis cilindros en línea biturbo de 3.0 litros, sin electrificación alguna, que entrega 550 CV y 720 Nm de par. Todo ello gestionado por un sistema de tracción integral con modo de tracción trasera, ideal para drifts, trompos y, sobre todo, sensaciones puras.

Dodge Charger Scat Pack / Stellantis

Las cifras dejan sin aliento: 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, cuarto de milla en 12,2 segundos y velocidad punta de 285 km/h. Y todo por 56.995 dólares. La versión de dos puertas incluso se ofrece desde 54.995. Difícil encontrar más caballos por menos dinero.

A diferencia de otros modelos más costosos que suben el precio a base de electrónica y baterías, el Charger Scat Pack apuesta por la simplicidad y el rendimiento. De serie incluye:

Tracción total con modo RWD

Launch Control y Line Lock para salidas y quemadas al estilo dragster

y para salidas y quemadas al estilo dragster Escape activo de doble modo

Frenos Brembo de alto rendimiento

Interior deportivo con asientos en cuero y gamuza, detalles en carbono, pantalla táctil de 12,3"

El habitáculo mantiene la esencia de los Dodge: funcional, con un toque de lujo rudo y orientación a la conducción. El diseño exterior también mantiene la agresividad habitual: proporciones clásicas de muscle car, capó largo, postura baja y mucho carácter visual.

Dodge sigue oliendo a gasolina

Mientras muchos fabricantes abandonan la combustión o la esconden bajo sistemas híbridos, Dodge va en dirección contraria. Con este modelo, demuestra que aún se puede ofrecer potencia sin electrificación y a un precio accesible. Parte de su estrategia multienergética incluye también versiones eléctricas como el Charger Daytona Scat Pack de 670 CV, pero sin olvidar a los puristas de la gasolina.

Dodge Charger Scat Pack / Stellantis

Este nuevo Scat Pack de 550 CV llegará a los concesionarios estadounidenses en el primer trimestre de 2026, con producción iniciada a principios de año. Y todos los compradores podrán disfrutar de un curso de conducción de alto rendimiento en la Radford Racing School, cortesía de Dodge.

¿Por qué no lo veremos en Europa?

El Dodge Charger Scat Pack 2026 es un coche que no tiene cabida en el marco regulatorio europeo actual. Su motor de combustión interna, sin electrificación, lo hace inviable desde el punto de vista de emisiones. Y su enfoque centrado en prestaciones puras choca de frente con las futuras exigencias de homologación y normativas como la Euro 7.

Dodge Charger Scat Pack / Stellantis

Tampoco tiene una estrategia comercial en el continente: no se adapta a las redes de servicio, ni a los estándares de eficiencia, ni a la fiscalidad punitiva hacia este tipo de vehículos. En resumen, es un coche que Europa no quiere, aunque muchos lo desearían.

550 razones para sentir envidia

El Dodge Charger Scat Pack 2026 es un sedán de cuatro puertas, tracción total, cambio automático, diseño brutal y 550 CV sin electrificación. Su relación precio/potencia es escandalosa, su filosofía va a contracorriente y su disponibilidad limitada a mercados como Estados Unidos, lo convierte en uno de esos modelos que te pierdes por ser europeo. Otro más que se queda al otro lado del Atlántico. Otro más que no veremos por nuestras carreteras.