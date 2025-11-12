Estos son los carriles BUS-VAO que hay actualmente en España y los que están previstos

La DGT explica que los carriles BUS-VAO “son carriles de la calzada que se encuentran reservados para la circulación de ciertos vehículos, como los autobuses y los considerados Vehículos de Alta Ocupación (VAO)”. El principal objetivo de estos carriles “es agilizar el movimiento de personas para priorizar el uso de coches compartidos o transporte público”.

Durante el primer trimestre de 2026 comenzará a funcionar el nuevo carril BUS-VAO de la autovía A-2, que facilitará el acceso y la salida de Madrid a quienes decidan desplazarse en transporte público o compartir vehículo privado. Aunque el carril se ha habilitado entre Madrid y Alcalá de Henares (19,2 kilómetros en total), en una primera fase de funcionamiento solo llegará hasta Torrejón de Ardoz. ¿Sabes cuántos carriles BUS-VAO hay actualmente en España y cuáles tiene previstos la DGT?

¿Qué vehículos pueden circular por el carril BUS-VAO?

Estos carriles tienen como objetivo descongestionar las carreteras en los accesos y salidas de las ciudades, premiando a los conductores que comparten su vehículo, y facilitando la circulación del transporte público. Si circulas por un carril BUS-VAO sin cumplir las condiciones exigidas es una sanción grave, multada con 200 euros. Estos son los vehículos que tienen permitido el acceso al carril BUS-VAO:

Vehículos con dos o más ocupantes , incluyendo al conductor.

, incluyendo al conductor. Vehículos con etiqueta ECO, C y B cuando esté expresamente indicado en los paneles variables de acceso al carril. En ese caso, deben ir identificados con la pegatina del distintivo medioambiental situada en la esquina inferior derecha del parabrisas o en un lugar visible.

En ese caso, deben ir identificados con la pegatina del distintivo medioambiental situada en la esquina inferior derecha del parabrisas o en un lugar visible. Vehículos destinados a los servicios públicos como policías, bomberos, protección civil , asistencia sanitaria en servicio de urgencia…

, asistencia sanitaria en servicio de urgencia… Motocicletas de dos o tres ruedas , turismos, vehículos mixtos (furgonetas), autobuses y autobuses articulados.

, turismos, vehículos mixtos (furgonetas), autobuses y autobuses articulados. Un vehículo sólo ocupado por el conductor podrá circular por el carril Bus-VAO cuando: Tenga la etiqueta Cero. Un conductor que vaya circulando en moto. En un turismo o furgoneta si llevas la señal V-15, ya que se le asigna a los vehículos cuyos conductores tienen una discapacidad, y siempre que el titular tenga una limitación física (debe figurar en el código 200 del carnet de conducir y llevar anexa una autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico). Taxis y vehículos de carsharing. Deberán llevar el distintivo, que le identifica como coche compartido, pegado en la esquina superior izquierda del parabrisas.

Carril Bus-VAO de la A2 / Ayuntamiento de Madrid

Los carriles BUS-VAO en funcionamiento en España

Los carriles que premian a los vehículos con más de un ocupante nacieron en Estados Unidos en los años 70 y llegaron a España en los 90, convirtiendo a nuestro país en pionero en Europa. El primer carril BUS-VAO en España fue el de la A-6, que conecta varios municipios de las afueras de Madrid con el intercambiador de Moncloa.

En diciembre de 2022, se inauguraron dos carriles BUS-VAO, el del Ramal 61 A-357 – A-7056, en Málaga, y el de la V-21 en Valencia. El de Málaga se activa mediante señalización variable para mejorar la movilidad en las horas punta de la mañana, y el carril BUS-VAO en Valencia es clave para mejorar la entrada y salida por el norte de Valencia y su conexión con la V-23, la AP-7 y la A-23.

Carril BUS-VAO A-6 (Madrid) / Archivo

La DGT tiene previstos más carriles BUS-VAO

Como hemos mencionado previamente, durante el primer trimestre de 2026 comenzará a funcionar el nuevo carril BUS-VAO de la autovía A-2, que facilitará el acceso y la salida de Madrid. El carril se ha habilitado entre Madrid y Alcalá de Henares (19,2 kilómetros en total), pero en una primera fase de funcionamiento solo llegará hasta Torrejón de Ardoz. La Dirección General de Tráfico tiene previstos más carriles BUS-VAO: