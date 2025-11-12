Cuidado: Así terminan los vehículos usados en carreras ilegales en esta ciudad de Estados Unidos

Las carreras ilegales son un práctica muy peligrosa, ya que combinan la velocidad excesiva con la falta de medidas de seguridad. Por participar en una de ellas, en España puede incluso suponerte pena de cárcel, y en Kentucky que le pase esto a tu coche.

Carrera ilegal / Archivo

Las sanciones por participar en una carrera ilegal en España

La DGT recuerda que participar en competiciones no autorizadas puede “suponer una pena de cárcel, retirada del permiso de conducir por sentencia judicial o seis puntos menos”. Como hemos mencionado previamente, las carreras ilegales son una práctica muy peligrosa y uno de los últimos casos en España fue en Ibiza el pasado mes de junio.

La Policía Local de Ibiza interceptó a dos vehículos (un Ferrari Portofino M y un Aston Martin DBX707) a gran velocidad, en una carretera limitada a 30 km/h. La multa por esta actividad fue “500 de sanción para cada conductor y acta por conducción temeraria”.

Participar en carreras ilegales es una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial, que está sancionada con 500 euros y la retirada de 6 puntos en el carnet de conducir, aunque puede estar considerado delito contra la seguridad vial. Si es así, el Artículo 380 del Código Penal establece que conducir “un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 6 años".

Esto es lo que le pasa a tu coche si participas en una carrera ilegal en Kentucky

Las carreras ilegales son un problema en Estados Unidos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en EEUU estima que en la última década 800 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con carreras ilegales. En Louisville (Kentucky) han encontrado una solución, aplastar el vehículo con el que has participado en la carrera ilegal.

“A cualquiera que esté pensando en participar en carreras callejeras en Louisville, pensadlo de nuevo. No sois bienvenidos aquí. No permitiremos que pongáis vidas en riesgo. Incautaremos tu coche. Y si no es legal para circular por las calles, lo destrozaremos”, explica la Policía de Louisville en una publicación en Facebook. Con una prensa aplasta-coches, destrozarán el coche con el que has participado en la carrera ilegal.

La Policía de Louisville demuestra como un Dodge Durango Hellcat de 2021, valorado en 100.000 dólares (unos 86.388 euros), fue destruido en el depósito municipal. La Policía asegura que “este vehículo fue confiscado durante el Street Rod Nationals 2024 y se descubrió que contenía múltiples piezas robadas, incluido el motor, lo que lo hacía inadecuado para su subasta”. Además, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, pulsó el botón para iniciar la destrucción del coche.

La Policía de Louisville afirma que con estas soluciones: “No se trata solo de un coche. Se trata de proteger vidas, restablecer el orden y demostrar que nuestra ciudad está unida contra el comportamiento imprudente. Desde que comenzó nuestra campaña en 2023, los vehículos incautados en virtud de la ordenanza suman un total de 167”.