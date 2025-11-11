La Toyota Hilux se electrifica con tres tecnologías y pone fecha a su versión de hidrógeno

La nueva generación de la Toyota Hilux da un salto clave en diseño, tecnología y, sobre todo, oferta mecánica, incorporando por primera vez una versiones 100 % eléctrica (BEV), una variante microhíbrida de 48V ya disponible, y confirmando la llegada de una futura versión de pila de combustible de hidrógeno (FCEV) para el año 2028.

Nueva Toyota Hilux BEV / Jeroen Peeters

La estrategia multitecnología de la firma japonesa se plasma en este modelo mejor que en ningún otro, ofreciendo más opciones de motorización que en el resto de toda su gama. A las versiones electrificadas se suman los tradicionales motores diésel y gasolina, aunque estos últimos se reservarán sobre todo a mercados fuera de Europa Occidental.

La nueva Hilux se venderá exclusivamente con carrocería de doble cabina y toda la gama contará con tracción total permanente. Además, es la primera vez que incorpora dirección asistida eléctrica, lo que mejora la precisión de conducción, la maniobrabilidad y la respuesta en terrenos complicados.

Diseño más moderno

Estéticamente, la nueva Hilux combina robustez y agilidad en un diseño renovado, con un frontal de proporciones más marcadas, grupos ópticos conectados por una barra con la inscripción Toyota y llantas de nuevo diseño. La versión eléctrica emplea una parrilla ‘ciega’ para optimizar la aerodinámica.

Interior de la nueva Toyota Hilux BEV / Toyota

En la zona posterior se añade un nuevo escalón de acceso y estribos laterales rediseñados. Por dentro, el habitáculo eleva el nivel de calidad general, inspirándose en modelos como el Land Cruiser. Incluye un cuadro digital y una pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas, además de nuevas funciones de conectividad como puertos USB traseros y carga inalámbrica.

Interior de la Nueva Toyota Hilux BEV / Jeroen Peeters

El sistema de tracción y control todoterreno se gestiona desde la consola central, y en la versión eléctrica se añade un selector por cable con accionamiento directo.

Más seguridad y asistencia al conductor

El paquete Toyota Safety Sense incorpora nuevas funciones que mejoran la seguridad en marcha y en maniobras complejas. Entre ellas, asistencia proactiva a la conducción, supresión de aceleración a baja velocidad, sistema de parada de emergencia, monitor de conductor con cámara, detector de ángulo muerto y asistencia de salida segura. Según el mercado y la versión, estos sistemas podrán estar presentes de serie o como opción.

Hilux BEV, la pick-up 100 % eléctrica

La Hilux BEV representa un hito para Toyota, que por primera vez lanza una versión completamente eléctrica de su pick-up. Está desarrollada sobre chasis de largueros y conserva la capacidad todoterreno habitual del modelo, con protecciones específicas para la batería y una capacidad de vadeo equivalente a la de la versión diésel.

Nueva Toyota Hilux BEV / Jeroen Peeters

Monta una batería de iones de litio de 59,2 kWh, con dos motores eléctricos —uno en cada eje— que proporcionan tracción total permanente, con 205 Nm delante y 268,6 Nm detrás. Las cifras provisionales apuntan a una autonomía de 240 km en ciclo WLTP combinado, que puede llegar hasta 385 km en ciclo urbano, una carga útil de 715 kg y una capacidad de remolque de 1.600 kg. Incluye el sistema Multi-Terrain Monitor (MTM), que permite adaptar el comportamiento del coche a distintos tipos de terreno mediante la gestión de frenos y par motor, similar al modo L4 de un todoterreno convencional.

Hilux Mild Hybrid 48V

Ya disponible en la generación actual, la versión Mild Hybrid 48V tendrá en la próxima generación con un peso específico importante en el mercado europeo. Su producción comenzará en primavera de 2026 y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en el último trimestre del año.

Este sistema utiliza el conocido motor turbodiésel 2.8 junto con un motor-generador, una batería de 48V y un convertidor DC-DC. El conjunto ofrece mayor suavidad y eficiencia, sin renunciar a la capacidad de carga: hasta 1.000 kg de carga útil y 3.500 kg de capacidad de remolque.

Nueva Toyota Hilux BEV / Jeroen Peeters

El sistema eléctrico está diseñado para soportar condiciones extremas, manteniendo la capacidad de vadeo de 700 mm. También incorpora el sistema MTM y, como novedad, un Monitor de Visión Panorámica, útil tanto en maniobras todoterreno como en espacios reducidos.

Próxima Hilux FCEV: el salto al hidrógeno

Toyota confirma también que ya trabaja en una Hilux FCEV, basada en su tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Este modelo, previsto para 2028, formará parte de su estrategia para impulsar un ecosistema de hidrógeno a escala europea. La idea es ofrecer una pick-up sin emisiones locales, capaz de mantener las prestaciones clave del modelo, pero alimentada por hidrógeno.