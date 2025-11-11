¿Conoces todas las marcas de BYD? Desde coches accesibles a modelos de superlujo que baten récords

En apenas tres décadas, BYD ha pasado de ser una empresa de construcción de baterías a convertirse en el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables, con más de 14 millones de unidades vendidas y presencia en 112 países. Pero su dominio no se limita al volumen: ha desarrollado un ecosistema autosuficiente que va desde las baterías, microchips, plataformas y motores, hasta el diseño, con centros repartidos en todo el mundo, liderados por figuras como Wolfgang Egger, ex-Audi y Alfa Romeo.

Esta expansión se sostiene sobre una estructura de marcas bien definida. Cada una cubre un perfil distinto, desde el coche eléctrico urbano accesible hasta el superdeportivo más extremo y rápido del mundo.

BYD: para todos los públicos

La marca BYD como tal ya opera en España y en buena parte de Europa con una gama que no para de crecer. Lejos de limitarse a un par de modelos generalistas, la firma ha desarrollado una oferta transversal con propuestas que van desde modelos urbanos hasta berlinas deportivas, pasando por SUV familiares y crossovers compactos. Todos comparten tecnología propia: desde la plataforma e-Platform 3.0 hasta la batería Blade, una estructura de celdas LFP sin níquel ni cobalto, con mayor seguridad y durabilidad.

BYD Dolphin / BYD

El modelo más accesible es el BYD Dolphin, un utilitario de 4,29 metros que destaca por su relación precio-equipamiento y por ofrecer versiones con hasta 427 km de autonomía WLTP. La variante Dolphin Surf, enfocada a flotas, permite acceder a un eléctrico desde 11.780 € con MOVES. Por encima se sitúa el BYD Atto 2, un SUV urbano de 4,31 metros con hasta 430 km de autonomía y también disponible como Atto 2 DM-i, es decir, híbrido enchufable, con una autonomía eléctrica de hasta 80 km.

Le sigue el Atto 3, SUV compacto con 204 CV, 420 km de autonomía y un enfoque más juvenil. La berlina BYD Seal es el modelo más ambicioso: 313 o 530 CV, hasta 570 km de autonomía, y una dinámica muy afinada. Aunque comparten nombre, el Seal U es un SUV familiar con versiones eléctricas y DM-i enchufables, mientras que el nuevo Seal 6 DM-i se sitúa como opción PHEV intermedia entre ambos, con hasta 125 km eléctricos y potencias de 218 o 324 CV. El BYD Tang se sitúa como el SUV de siete plazas más grande de la marca. Con 509 CV, batería de 86,4 kWh y tracción total, ofrece un 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y una autonomía oficial de 400 km WLTP. Aunque empieza a notarse algo menos refinado frente a los lanzamientos más recientes, sigue siendo una opción muy completa para familias que busquen espacio, potencia y etiqueta CERO.

BYD Sealion 7 / BYD

Cierra la gama el nuevo BYD Sealion 7, un SUV eléctrico deportivo que comparte base con el Seal, pero con carrocería crossover. Tiene tracción total, una presentación más agresiva y parte desde 39.780 € con ayudas, lo que lo convierte en uno de los modelos más competitivos de su segmento por diseño, tecnología y equipamiento.

Denza: la marca premium

Más allá de la gama generalista, BYD tiene previsto introducir en Europa su marca Denza en la primera mitad de 2026. Esta enseña, nacida en colaboración con Mercedes-Benz, representa la división premium del grupo. Su primer modelo en llegar será el Denza Z9 GT, una gran berlina 100% eléctrica, con plataforma e3, tracción total y un diseño coupé que apunta directamente al Audi A7 e-tron o el Porsche Taycan. Además de su planteamiento dinámico, el Z9 GT incluirá los últimos avances en conducción semiautónoma, asistentes inteligentes y conectividad.

Denza Z9 GT / BYD

Después será el turno del Denza B5, un SUV híbrido enchufable con vocación off-road, que ya ha sido presentado en China como Fang Cheng Bao 5. Su sistema DM-o, una evolución más deportiva del conocido DM-i, promete altas prestaciones fuera del asfalto y un diseño robusto, con inspiración militar y carácter fuerte. Es una de las apuestas más interesantes de la marca para romper el mercado del SUV electrificado aventurero en Europa.

Fang Cheng Bao: todoterreno de altas prestaciones

La marca Fang Cheng Bao, por el momento exclusiva del mercado chino, representa el lado más orientado al todoterreno dentro del grupo. Tanto el B5, que llegará a Europa como Denza B5, como el B8, un SUV de gran formato y enfoque familiar, se caracterizan por una estética imponente, capacidades off-road avanzadas y una tecnología híbrida de última generación. Aunque el B8 no tiene planes de llegar a Europa, la ingeniería desarrollada para estos modelos servirá como base para futuras versiones globales.

Yangwang: escaparate tecnológico

En lo más alto de la gama se encuentra Yangwang, la marca de lujo extremo y alta tecnología del grupo. El Yangwang U9 es su primer superdeportivo eléctrico, con más de 1.300 CV, aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, y una velocidad máxima verificada de 496 km/h, lo que lo convierte en el eléctrico de producción más rápido del mundo. Utiliza la plataforma e4 con cuatro motores eléctricos independientes, control vectorial avanzado y un sistema de suspensión activa DiSus-X capaz de ajustar cada rueda individualmente o incluso de hacer “saltar” el coche. No está previsto que se comercialice fuera de China, pero sirve como escaparate de la capacidad tecnológica total de BYD.

Yangwang U8 / BYD

El Yangwang U8, por su parte, es un SUV de lujo con una propuesta única en el mundo: puede flotar en el agua hasta 30 minutos y moverse como una lancha gracias al giro independiente de sus ruedas. Cuenta también con tracción total, más de 1.200 CV, sistema DiSus avanzado, dirección a las cuatro ruedas y una capacidad off-road que deja atrás a casi cualquier 4x4 tradicional. Su interior está al nivel de las mejores berlinas de representación, y su planteamiento, entre lo práctico y lo espectacular, es también una respuesta directa a los desafíos climáticos frecuentes en China, como inundaciones o desplazamientos por terrenos inestables.