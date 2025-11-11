Stellantis adapta su gama profesional a las necesidades del cliente

En el mundo de los vehículos comerciales, es habitual que los vehículos, tanto comerciales ligeros como industriales, sufran diferentes modificaciones para adaptarlos a las necesidades de las empresas. Stellantis tiene una amplia experiencia en esa faceta, cuando allá por 1958 personalizaba el mítico Citroën AZU.

Servicio CustomFit de Stellantis Pro One / Raúl Rodríguez

Según la propia Stellantis, más del 50% de los vehículos comerciales que se ponen en carretera, tienen algún tipo de customización. Por ello, la fábrica de la marca en Vigo se ha adaptado para realizar este tipo de transformaciones. En tan solo cinco años se han pasado de personalizar 26.580 vehículos a los 128.787 del año pasado. Cifra que se superará este año 2025, ya que hasta el mes de septiembre, ya que había customizado 128.787 unidades, confiando en llegar a las 150.000.

Este crecimiento se traduce en una ampliación de instalaciones, disponiendo actualmente de 2.260 metros cuadrados para poder hacer estos cambios en los vehículos que comercializan. El proceso es muy sencillo, una vez que el vehículo es fabricado, se traslada a la sección de CustomFit en donde se realizan todas las transformaciones previstas. Y de ahí al cliente, que evita tener que hacer la transformación una vez reciba el vehículo, perdiendo un tiempo de oro.

Servicio CustomFit de Stellantis Pro One / Raúl Rodríguez

Los vehículos que se transforman son los fabricados en Vigo, Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner y pueden adaptarse al milímetro a las necesidades de cada empresa y profesional con importantes ventajas en materia de calidad, agilidad y flexibilidad. La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje. Está sometida a auditorías de control y verificación bajo normas internacionales como ISO 9001. Además, los operarios reciben formación y cualificación bajo procesos estandarizados.

CustomFit abarca desde modificaciones técnicas hasta adaptadas a cada cliente con la experiencia de la fábrica de Vigo en electrificación y movilidad conectada. La planta viguesa, que inició su actividad de personalización en 2017, ha ampliado su capacidad para responder a la creciente demanda de soluciones flexibles, reforzando la competitividad de marcas como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat Professional.