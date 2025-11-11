Northgate celebra 45 años liderando la movilidad flexible en España

En el año en que conmemora su 45 aniversario en España, dado que no pudo celebrarse el 40º por la pandemia, Northgate Renting Flexible alcanza un nuevo hito histórico: 75.000 vehículos en su flota nacional. Este logro consolida su liderazgo en el sector del renting flexible, una modalidad que la compañía ha sabido implantar y desarrollar hasta convertirse en referente de movilidad profesional para empresas, autónomos y particulares.

Flota de Northgate / Northgate

Cuatro décadas y media transformando la movilidad

Presente en España desde principios de los años ochenta, gracias a la adquisición de Fualsa y posteriormente de Record Rent a Car, Northgate ha evolucionado desde una empresa pionera en renting comercial hasta convertirse en una organización integral de soluciones de movilidad adaptadas a cada tipo de cliente. Su lema actual, “45 años transformando la movilidad”, resume una trayectoria marcada por la innovación, la cercanía y la adaptación continua.

Durante estas décadas, la compañía ha acompañado a sus clientes en un contexto de cambio constante, donde la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia operativa se han convertido en pilares de la movilidad empresarial. Su modelo sin permanencia y con todos los servicios incluidos ha sido clave para ofrecer flexibilidad, control de costes y capacidad de reacción ante las fluctuaciones del mercado.

Nueva área clientes de Northgate / Northgate

Una red nacional que impulsa la cercanía

La estructura actual de Northgate refleja la magnitud alcanzada por su modelo de negocio. La compañía cuenta con 36 centros propios distribuidos por todo el territorio, más de 3.000 talleres concertados y una plantilla de 1.400 profesionales especializados en la gestión y mantenimiento de flotas. Esta red, unida a un enfoque en la atención personalizada, le permite garantizar un servicio homogéneo tanto a grandes corporaciones como a pymes.

En el ámbito de la flota, el 70% de los vehículos corresponden a industriales, mientras que el resto se compone de turismos y SUVs orientados a diferentes perfiles de usuario. En 2025, las matriculaciones de nuevos vehículos han crecido un 9% respecto al año anterior.

Filial de Northgate en España / Northgate

Innovación y diversificación de servicios

Más allá del renting, Northgate ha desarrollado un ecosistema completo de soluciones de movilidad que amplía su propuesta más allá del uso del vehículo. Su división Northgate Talleres ofrece mantenimiento y reparación a vehículos externos, mientras que Northgate Ocasión y Northgate Trade conforman sus canales de venta de usados, dirigidos a clientes particulares y profesionales, respectivamente.

A ello se suma Northgate Data, una plataforma de telemetría avanzada que permite analizar el rendimiento de cada vehículo, optimizando rutas, consumos y costes de mantenimiento.

Compromiso con la movilidad sostenible

La compañía también ha sido pionera en la incorporación del vehículo eléctrico a la fórmula de renting flexible, reduciendo el riesgo y eliminando las barreras de entrada a esta tecnología. A través de su red, Northgate facilita la instalación de puntos de recarga en sedes corporativas o domicilios y asesora a las empresas en la integración progresiva de vehículos cero emisiones en sus flotas.

Vehículos eléctricos de Northgate / Northgate

Este enfoque contribuye de forma directa a la descarbonización del transporte profesional, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética que marcan la agenda europea de movilidad.

Un modelo basado en la confianza

Durante la jornada conmemorativa por su 45 aniversario, Jorge Alarcón, consejero delegado de Northgate Renting Flexible, destacó que “uno de los pilares sobre los que construimos nuestro servicio es disponer de la mejor flota adaptada a las necesidades de los clientes. La cercanía que nos da nuestra red y el desarrollo de soluciones de movilidad a lo largo de estos años completan una propuesta de valor única en el mercado”.

Por su parte, Eduardo González de la Rocha, director comercial y de marketing, subrayó que el crecimiento sostenido de la empresa ha sido posible gracias a “una relación de confianza y compromiso mutuo con nuestros clientes, que nos ha permitido evolucionar junto a ellos y liderar el renting flexible en España”.

Eduardo González, director comercial y de marketing de Northgate / Northgate

Mirando hacia el futuro

Con más de 11.000 clientes activos, una red en expansión y una estrategia centrada en la eficiencia, la digitalización y la sostenibilidad, Northgate afronta una nueva etapa reforzando su papel como socio estratégico de movilidad para empresas. Su modelo adaptable, su red técnica y su capacidad de respuesta rápida continúan siendo las claves que definen su éxito.

A los 45 años de su llegada a España, la compañía reafirma su compromiso con un futuro de movilidad flexible, conectada y sostenible, manteniendo su posición como uno de los principales referentes del renting en el país.