Lambretta reinterpreta su legado

En el marco de EICMA 2025, el corazón palpitante de la industria mundial de las dos ruedas, Lambretta reafirma su estatus como icono definitivo del estilo y la ingeniería italianos.

La legendaria marca presenta dos hitos que tienden un puente entre el pasado y el futuro: la Elettra S, el primer escúter eléctrico totalmente desarrollada por Lambretta, una fusión de elegancia, innovación y rendimiento con cero emisiones, y la nueva Lambretta J, el tan esperado modelo de producción inspirado en el querido original de 1964.

Elettra S: la apuesta eléctrica de Lambretta

La Elettra S nace del prototipo presentado en EICMA 2023 y representa la entrada definitiva de la marca en el segmento eléctrico. Equipada con un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), ofrece una potencia continua de 4,0 kW, con picos de hasta 6,0 kW y un par de 101 Nm. Acelera de 0 a 40 km/h en 10 segundos, alcanza una velocidad máxima de 90 km/h y ofrece hasta 120 km de autonomía en modo Eco.

Lambretta Elettra S / Lambretta

El tiempo de carga completa es de 5 horas y 40 minutos, o del 80 % en solo 3 horas y 24 minutos con carga rápida. Incorpora una batería NMC de 72 V / 4,5 kWh, pantalla TFT, iluminación LED completa, chasis de 132 kg y el característico sistema de suspensión Lambretta: horquilla delantera "pull wheel" con doble amortiguador y, por primera vez, un monoamortiguador trasero.

Lambretta Elettra S / Lambretta

"La Elettra S es más que un escúter eléctrico: es una declaración de belleza, potencia y conciencia" afirma Walter Scheffrahn, presidente de Lambretta. El lanzamiento está previsto para la segunda mitad de 2026

Lambretta J: regreso a los orígenes

Inspirada en la Lambretta J de 1964, la nueva versión conserva elementos distintivos como los paneles laterales rectangulares alargados, el faro hexagonal y el asiento estrecho. Incorpora una carrocería metálica y doble amortiguador delantero para una conducción auténticamente Lambretta.

Lambretta J / Lambretta

Estará disponible en versiones de 125 cc y 200 cc, ambas con motores de cuatro tiempos, cuatro válvulas y refrigeración líquida. El lanzamiento previsto será en primavera de 2026.

Gama 2025: entre el legado y la innovación

En EICMA también se exponen:

Serie G-Special (G350): escúter de alta gama diseñada por Walter Scheffrahn y Peter Beselin.

escúter de alta gama diseñada por Walter Scheffrahn y Peter Beselin. Serie X (X300 y X125): diseño futurista con paneles de acero cortados en diamante.

diseño futurista con paneles de acero cortados en diamante. Serie V-Special (50, 125, 200): modelos emblemáticos desde 2017.

modelos emblemáticos desde 2017. Racing Customs by Rimini Lambretta: ediciones especiales G350 y X300 de altas prestaciones.

Lambretta, hoy: atemporal, intrépida y global

Guiada por la visión del presidente Walter Scheffrahn, Lambretta está entrando en una nueva era, una era que celebra la pureza del diseño, la pasión por la mecánica y el alcance global.

Desde Milán hasta Bangkok, desde Londres hasta Yakarta, Lambretta sigue conquistando las calles del sudeste asiático y Europa, manteniendo con orgullo su alma italiana mientras avanza como un icono de la movilidad moderna.

Con esta presencia en EICMA 2025, Lambretta no solo amplía su gama, sino que reafirma su posición global, fusionando diseño, ingeniería y herencia.