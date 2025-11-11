¿Cuál es la autopista con más carriles del mundo?

Las carreteras del mundo son de muchas formas y colores. Desde autopistas muy largas hasta vías secundarias con muchas curvas. La carretera con más carriles del mundo es una maravilla de la ingeniería moderna y tiene un total de 26 carriles.

Katy Freeway, la autopista con más carriles del mundo / Getty Images

Esta es la historia de la autopista con más carriles del mundo

Katy Freeway es el tramo de la carretera Interestatal 10, y es la autopista con más carriles del mundo (un total de 26 en algunos tramos) y la más ancha. Katy Freeway está ubicado en Houston, Texas (Estados Unidos), y no siempre ha tenido tantos carriles.

En 1957 se diseño con solo 12 carriles, 6 en cada sentido, que resultaban más que adecuados para el volumen de vehículos de aquel entonces. Katy Freeway se construyó en 1968 y ha sido ampliada varias veces para controlar el tráfico.

En el año 2000, el Departamento de Transporte de Texas, encargado de esta infraestructura, aprobó una ampliación significativa por la cual Katy Freeway pasó de 12 a 16 carriles. Estas obras acabaron en 2008 y aumentó la capacidad de la carretera hasta algo más de los 200.000 vehículos por día.

Para completar la obra, fue necesario demoler las antiguas vías del ferrocarril y se tuvieron que gastar millones de dólares en expropiaciones de granjas y ranchos. Tras esta ampliación, Katy Freeway se convirtió en una megainfraestructura con 26 carriles en su punto más ancho: 12 carriles principales, 8 carriles de acceso o salida y 6 carriles adicionales (tres en cada sentido).

Como hemos dicho, Katy Freeway es un tramo de la carretera Interestatal 10, una de las autopistas más importantes de Estados Unidos. Esta carretera recorre el sur del país de este a oeste, conectando las dos costas. La Interestatal 10 comienza cerca del océano Pacífico, en la Ruta Estatal de California en Santa Mónica, y recorre 2460 kilómetros hasta la Interestatal 95 en Jacksonville, Florida. Además, está autopista conecta grandes ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Houston y Nueva Orleans.