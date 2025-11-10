Esta es la multa que te pueden poner si te quedas sin gasolina

Muchos conductores se preguntan si es ilegal que su vehículo se quede sin gasolina. Debes saber que como tal, no es ilegal quedarte sin combustible, ya que en el Reglamento General de Circulación español no se estipula que quedarte sin gasolina con tu vehículo sea motivo de sanción. Pero dependiendo del contexto o donde se quede parado, esta acción puede tener consecuencias.

Hombre cogiendo la manguera para echar gasolina / Getty Images

¿Cómo debes actuar si te quedas sin gasolina?

Desde el RACE (Real Automóvil Club de España), estos son los consejos que debes seguir para actuar correctamente si te quedas sin gasolina:

Activa las luces de emergencia: para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina (lo sabrás al momento, porque el motor empieza a dar tirones y se enciende el testigo), debes activar las luces de emergencia y dirigirte a una zona lo más segura posible de la carretera (arcén o lo más a la derecha posible de la vía). Bajo ningún concepto tienes que dejar tu vehículo en medio de la carretera porque puede suponer un peligro para la seguridad vial.

para que los demás usuarios de la vía sepan que a tu vehículo se le está acabando la gasolina (lo sabrás al momento, porque el motor empieza a dar tirones y se enciende el testigo), (arcén o lo más a la derecha posible de la vía). porque puede suponer un peligro para la seguridad vial. Chaleco reflectante: cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que ponerte el chaleco reflectante para que el resto de los conductores sepa de tu presencia. Debes llevar el chaleco reflectante en la guantera o en el hueco de la puerta para tenerlo a mano y no tener que salir a buscarlo en el maletero. Además, no te olvides de señalizar tu vehículo, ya sea con el triángulo (debe colocarse a 50 metros del vehículo, por delante y por detrás, si es en una carretera de doble sentido) o la luz V-16 (en el techo del vehículo) que será obligatoria a partir de 2026.

cuando hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que para que el resto de los conductores sepa de tu presencia. Debes llevar el chaleco reflectante en la guantera o en el hueco de la puerta para tenerlo a mano y no tener que salir a buscarlo en el maletero. Además, (debe colocarse a 50 metros del vehículo, por delante y por detrás, si es en una carretera de doble sentido) (en el techo del vehículo) que será obligatoria a partir de 2026. Comunícaselo al seguro: después de realizar los pasos anteriores puedes llamar a tu compañía de seguros para que te aseguren si te pueden cubrir este incidente.

después de realizar los pasos anteriores para que te aseguren si te pueden cubrir este incidente. Llamar a la grúa: tendrás que avisar al servicio de asistencia en carretera para que una grúa pueda llevarse tu vehículo a una gasolinera cercana. El problema surge cuando el seguro no te cubre el desperfecto y si no tienes un servicio de asistencia en carretera, tendrás que llamar a emergencias.

tendrás que avisar al servicio de asistencia en carretera para que una grúa pueda llevarse tu vehículo a una gasolinera cercana. y si no tienes un servicio de asistencia en carretera, tendrás que llamar a emergencias. Si tienes una gasolinera cerca: como última opción, podrás ir caminando directamente a una gasolinera cercana y rellenar el recipiente homologado para repostar tu coche. Puedes adquirirlo en el mismo establecimiento, ya que los venden por unos 15 euros.

Hombre echando gasolina en su coche / Getty Images

La multa que te pueden poner por quedarte sin gasolina

Como hemos dicho, no es ilegal quedarse sin gasolina, pero eso no quiere decir que te libres de una multa si te ocurre esta situación. Si los agentes de tráfico consideran que no has actuado de la forma correcta (no has seguido los consejos de arriba) podrán sancionarte con 200 euros. La razón principal sería por quedarte en medio de la carretera o en un lugar peligroso para el resto de los conductores.