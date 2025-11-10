Gymkhana
“El Brat más loco que hemos hecho nunca”: así define Pastrana el Subaru para su próxima Gymkhana
El Subaru Brataroo 9500 Turbo reinterpreta el clásico Brat con chasis de carbono, motor boxer de 9.500 rpm y control aerodinámico en vuelo
Subaru y Hoonigan han desvelado el coche que protagonizará la próxima entrega de la saga Gymkhana. Se llama Subaru Brataroo 9500 Turbo, y aunque su base estética remite al Brat de 1978, lo que esconde bajo la piel va mucho más allá de una simple reinterpretación nostálgica: este aparato ha sido diseñado desde cero para volar, derrapar y resistir lo que ningún coche había soportado hasta ahora en una Gymkhana.
El nuevo capítulo de la saga se desarrollará en Australia, país que acuñó el término “hoon” (conductor temerario), y contará de nuevo con Travis Pastrana al volante. Será su tercer Subaru diseñado a medida para la serie y promete llevar el espectáculo al siguiente nivel, combinando velocidad, saltos imposibles y escenas al límite.
Para lograrlo, el Brataroo ha sido desarrollado por Subaru of America junto a Vermont SportsCar, su socio habitual. La clave está en un enfoque extremo desde la base: carrocería de carbono, un chasis tubular homologado al nivel del WRC y una mecánica desarrollada para entregar potencia y respuesta sin concesiones. En el centro del proyecto está el motor: un boxer 2.0 turboalimentado que desarrolla 670 CV, capaz de girar más allá de las 9.500 rpm. Es el coche Gymkhana con mayor régimen de giro hasta la fecha. Toda esa fuerza se transmite a las cuatro ruedas a través de una caja secuencial SADEV de seis marchas y diferenciales de competición.
Pero la cifra de potencia es solo una parte de la ecuación. Lo que de verdad convierte al Brataroo en algo único es su aerodinámica activa, una novedad absoluta en este tipo de coches. Los alabes móviles en las aletas delanteras permiten ajustar el equilibrio del coche incluso mientras está en el aire, ayudando a controlar el ángulo de ataque en los saltos. Detrás, dos alerones intercambiables —uno grande para carga aerodinámica máxima y otro más pequeño para maniobras más ágiles—incluyen regulación activa y extensiones que varían la superficie en tiempo real para mejorar la estabilidad durante los vuelos.
El diseño exterior es obra de Khyzyl Saleem (The Kyza), que ha reinterpretado las líneas del Brat original con un enfoque radical: guardabarros ensanchados, proporciones ajustadas y un estilo que mezcla competición y cultura popular. La decoración se inspira en los atardeceres del Outback australiano, con canguros haciendo el pulgar arriba de Pastrana, logotipos retro de Subaru y los habituales patrocinadores de la saga: KMC Wheels, Yokohama, Mercury Marine, Heat Wave y Dixxon.
Las llantas monobloque forjadas de 18 pulgadas, diseñadas en exclusiva por KMC, remiten a los rallyes de los 70, pero están preparadas para soportar el castigo de las acrobacias modernas. Los neumáticos serán Yokohama ADVAN A052 o APEX, según el tipo de maniobra o superficie.
En el interior, se ha mantenido una estética inspirada en el Brat original, pero reinterpretada con materiales actuales. El salpicadero en carbono, las molduras de fibra de lino con acabado de madera, la radio de época restaurada y hasta una emisora CB Uniden conviven con mandos modernos que permiten gestionar, por ejemplo, los sistemas de aerodinámica activa.
Cada detalle se ha cuidado para mantener el vínculo con el espíritu original de Subaru, pero adaptado al lenguaje extremo y visual de la saga Gymkhana. Incluso el cuadro de cuadros típico de las camisas Dixxon, marca asociada a Pastrana, está presente en la decoración exterior.
“El Brat más loco que hemos hecho nunca”, en palabras del propio Pastrana. “Tiene el alma de un Subaru clásico, pero con tecnología para hacer cosas que ningún otro coche de la saga ha logrado. Todo en él está pensado para volar alto, recibir castigo y volver a por más”.
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero