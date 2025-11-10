Los Giulia y Stelvio Quadrifoglio de Alfa Romeo te dan otra oportunidad

A inicios de este año llegó una noticia que tocó el corazón de todos los alfistas: los Giulia y Stelvio de combustión iban a dejar de producirse. Y sí, también se despedían del mercado las queridas versiones Quadrifoglio de ambos modelos.

De hecho, estas iban a ver las primeras en decir adiós: entre marzo y abril de este mismo 2025 se cerraban las reservas en la web y concesionarios.

No obstante, la marca del biscione ha decidido recular, al parecer, y va a seguir produciendo los Giulia y Stelvio con motores térmicos, incuidas las versiones más potentes, durante al menos un par años.

Vuelven los V6

Así lo ha afirmado Autocar, un medio británico, tras haber hablado con el responsable de Alfa Romeo en Reino Unido. Ha sido el propio Jules Tilstone quien ha explicado que tanto Giulia como Stelvio van a seguir ofreciéndose con el motor de cuatro cilindros y 270 CV.

En las mismas declaraciones ha añadido que no van a tardar a volver a traer de vuelta los Quadrifoglio para ambos modelos, tanto el SUV como la berlina.

Este pasado mes de septiembre se retiraron los motores V6 que equipan los Quadrifoglio de Alfa Romeo de la línea de producción, pero según lo anunciado por Tilstone la fabricación volverá a empezar en la fábrica de Cassino, en Italia, a partir de abril del año que viene.

Sí que habrá eléctricos

No obstante, esto no quiere decir que esas versiones eléctricas de tanto Giulia como Stelvio no vayan a llegar. Al final, los planes se han retrasado por lo que parece un nuevo cálculo de los tiempos, ya que las ventas de eléctricos del sector premium no han avanzado según lo esperado.

Eso sí, se espera que a partir de 2027 Alfa Romeo retome sus planes de electrificar tanto Stelvio como Giulia gracias a la plataforma STLA Large de Stellantis. El Stelvio se convertiría así en el rivel directo del Porsche Macan.

Por otro lado, los planes para el Alfa Romeo Giulia, aunque todo apunta a que llevará una evolución similar al Stelvio, todavía no se han concretado.