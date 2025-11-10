El prometido e-Car europeo está más cerca de lo que parece y no, no será el Dacia Bigster

Los e-Cars son el último proyecto que salvará la movilidad europea, según la propia Europa. Se trata de coches o, más bien, vehículos, eléctricos, económicos y prácticos para el día a día en la ciudad. Vaya, lo que se conoce como un kei car, pero occidentalizado.

Cuando Dacia presentó su Hipster, todo parecía indicar que este sería el primer coche de esta categoría 'e' en salir al mercado. No obstante, va a tener que pelearse ese primer puesto con Mole Urbana Mayla, que promete y mucho.

La empresa Umberto Palermo Design lleva ya un tiempo produciendo una línea de vehículos eléctricos, más cuadriciclos que coches, aplicables a diferentes escenarios (desde laborales a totalmente personales).

Mayla, un coche de verdad

Mole Urbana es la gama de microcoches italianos que se adaptan a cualquier tipo de necesidad y Mayla es el nombre del último proyecto que, por sus características, abandonará la categoría de cuadriciclo para ser un turismo de pleno derecho.

Mide 3,75 metros de largo y 1,6 de ancho, por lo que puede dar cabida hasta a cinco pasajeros y disponer de maletero. Obviamente, el propulsor será 100% eléctrico, aunque no se disponen de más datos técnicos.

Una de las ventajas de este coche, como se ha explicado desde el estudio de diseño, es que las piezas se fabrican siguiendo un nuevo proceso que combina el corte por láser con la plegatura de los materiales, siendo más económico y más adaptable.

Producción de la gama de Mole Urbana. / Mole Urbana

Mayla es un coche que escapa de los cuadriciclos que se esconden detrás del título de 'city cars' gracias a unas ruedas grandes y paragolpes resistentes, además de a sus medidas y, probablemente, sus prestaciones todavía por descubrir.

Tanto Mayla como el resto de la gama de Mole Urbana están fabricadas en Italia, aunque este proyecto de e-Car europeo podrá ser construido y ensamblado sin grandes requisitos técnicos en cualquier parte, siendo esta una de sus grandes ventajas.