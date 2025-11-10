Ducati Monster 2026: el regreso más puro y visceral de la naked más icónica

Treinta y tres años después de su nacimiento, Ducati vuelve a revolucionar el mundo de las naked con la nueva Monster 2026, una máquina que recupera el espíritu original del modelo de 1992 bajo una reinterpretación moderna, musculosa y, sobre todo, muy ligera.

En Borgo Panigale no han escatimado en tecnología, diseño ni sensaciones para ofrecer una moto que lo tiene todo… salvo los aditivos.

Monster, siempre Monster

Cuando se presentó la primera Monster en el Salón de Colonia, nadie imaginaba que Ducati acababa de crear un nuevo segmento. Su receta era clara: chasis de superbike, motor de calle, diseño simple y carácter desbordante. Tres décadas y más de 350.000 unidades después, esa misma filosofía regresa en esta quinta generación con más fuerza que nunca.

Ducati Monster / Ducati

La nueva Monster 2026 es la Monster de cuatro válvulas más ligera de la historia. Marca 175 kg en la báscula (con el depósito vacío), gracias a un conjunto técnico refinado al máximo: bastidor monocasco, basculante de aluminio inspirado en la Panigale V4 y subchasis mixto en tecnopolímero y multitubular. ¿El resultado? Una moto ágil, compacta y fácil de conducir tanto en ciudad como en carreteras de curvas.

Diseño que grita Ducati

Una Monster no necesita llevar el logo para que se la reconozca. El diseño del depósito, sus “hombros” marcados, el colín corto, el faro redondo reinterpretado con tecnología LED y firma luminosa en doble “C”… Todo en esta Ducati nos transporta al modelo del 92, pero con una ejecución vanguardista. Incluso los paneles laterales ahora canalizan el aire caliente lejos del piloto, mejorando el confort térmico.

Ducati Monster / Ducati

Y como detalle que hará sonreír a los más puristas: las coordenadas geográficas de la fábrica de Ducati en Borgo Panigale están grabadas junto al escudo de la marca. La Monster no es una moto más; es una declaración de intenciones.

Nuevo corazón bicilíndrico V2

La gran novedad mecánica es el motor Ducati V2 con distribución variable IVT, que sustituye al conocido Testastretta Evoluzione. Este propulsor, además de ser 5,9 kg más ligero, ofrece una potencia de 111 CV a 9.000 rpm y más del 80 % de su par disponible entre 4.000 y 10.000 rpm. Pero lo más sorprendente es su suavidad a bajo régimen y su facilidad para adaptarse a todo tipo de pilotos.

Ducati Monster / Ducati

El motor está pensado para durar, con un intervalo de mantenimiento de 45.000 km para el reglaje de válvulas. Sí, has leído bien: Ducati y fiabilidad ya no son términos antagónicos.

Electrónica y parte ciclo de nivel

La IMU de 6 ejes da vida a un paquete electrónico muy completo: modos de conducción (Sport, Road, Urban y uno personalizable), control de tracción, anti-wheelie, ABS en curva y freno motor configurable. Todo se controla desde una pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad, joystick tipo pétalo y navegación paso a paso opcional.

Ducati Monster / Ducati

Las suspensiones están firmadas por Showa, con una horquilla invertida de 43 mm y monoamortiguador trasero calibrados para el equilibrio entre confort urbano y deportividad en conducción alegre. La frenada corre a cargo de Brembo, con dos discos delanteros de 320 mm y pinzas radiales M4.32, y el agarre está garantizado por neumáticos Pirelli Diablo Rosso IV.

Posición cómoda, espíritu deportivo

La nueva Monster no solo es más ligera, también es más accesible. La altura del asiento baja hasta los 815 mm, pudiendo reducirse a 775 mm con asiento rebajado y suspensión opcional. El manillar más alto y adelantado mejora la ergonomía y el control, mientras que los paneles laterales antideslizantes ayudan a sujetarse en frenadas fuertes.

Una moto que da confianza desde el primer momento, tanto al conductor experimentado como al motorista novato con carnet A2. De hecho, habrá versión limitada a 35 kW para quienes se inician en el universo Ducati.

Personalización y carácter

Ducati no olvida la faceta emocional de sus modelos. Por eso, la Monster llega con una amplia gama de accesorios Ducati Performance, desde piezas en fibra de carbono hasta silenciadores Termignoni con tapas de titanio que reducen peso y elevan el carácter sonoro.

Ducati Monster / Ducati

Además, la versión Monster+ incluye deflector delantero y tapa de colín para un look más deportivo.

Disponible desde febrero de 2026

La Monster 2026 llegará a los concesionarios europeos en febrero y estará disponible en dos colores —rojo Ducati y blanco Iceberg— y en versiones Monster y Monster+, ambas también con la opción A2.