DS lanza su buque insignia, el N8, desde 57.000 euros

Nuevo buque insignia. Tras los DS5 (que venían de la anterior etapa conjunta con Citroën), la llega del primer DS7 hasta el nuevo Número 8, DS Automóviles ha ido mejorando año tras año la calidad y eficiencia de sus modelos hasta convertirse en la marca premium de corte generalista más importante del Grupo Stellantis. Desde que DS empezara a volar sola con el DS7 se han vendido ya 340.000 vehículos de la marca. De ellos, un 49% han sido DS7, el 32% DS4 y el 19% DS3

Setenta años después del lazamiento del DS 'Tiburón', el DS N8 llega para confirmar la apuesta permanente por la electrificación en una nueva etapa para la marca. Inspirado en el concept-car DS Aero Lounge de 2021, el nuevo modelo representa el buque insignia de DS. Con esta propuesta, la gama estrena también la denominación 'N' en referencia a 'Número' un elemento que se repetirá en los próximos modelos que se presenten (como el DS N4 que llega también en breve).

El DS N8 es un SUV Coupé de 4,82 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,58 metros de alto, y ofrece una distancia entre ejes de 2,90 metros, ahondando en una buena propuesta de espacio interior. El maletero permite 620 litros capacidad. Está construido sobre una plataforma multienergía del Grupo Stellantis, pero solo ofrecerá motorización 100% eléctrica.

DS Numero 8 / Xavier Pérez

Muy mal se le trendría que dar a DS este N8 para que tuviesen que recurrir a una oferta mixta con combustión (pese a que la plataforma lo permite), ya que no es la idea. Desde la marca reconocen que su objetivo es impactar en modelos como el Q6 eTron Sporetback o los Polestar 4, BMW i4 , Tesla Model Y o el Mercedes-Benz GLC Coupé.

Lujo futurista

El diseño del DS N8 es espectacular en cuanto a líneas exteriores. La firma luminosa delantera (DS Lumina Screen) es un elemento que llama mucho la atención, mientras que la parte posterior es algo menos atrevida. Sobre el portón aparece el nombre completo de DS Automobiles.

DS Numero 8 / Xavier Pérez

DS Numero 8 / Xavier Pérez

Por dentro es muy espacioso como muchos elementos que lo hacen especial, como el techo panorámico acristalado (opcional por 950 euros), el volante en forma de X, un cuadro de instrumentación de 12,2 pulgadas y una pantalla central de 16 pulgadas y altavoces delanteros integrados en la puerta, que a su vez esconden el tirador para cerrar la puerta.

DS Numero 8 / Xavier Pérez

Incorpora 14 altavoces ofreciendo 690 Watios de sonido 3D (dos de ellos en la parte superior del marco de la puerta). También dispone de DS Extended Head Up display integrado con el salpicadero. Incorpora funciones controlables por reconocimiento de voz ampliado del DS IRIS System 2.0.

El DS N8 también destaca por su sofisticado sistema de suspensión DS Active Scan, que detecta las irregularidades de la carretera y ajusta la suspensión en cada momento.

Dos baterías

La batería está colocada en la base de piso del vehículo y se trata de un sistema completo fabricado íntegramente en Francia, aunque el coche se produce en Italia. Se presenta con dos ofertas, una de 74 kWh y otra de 97,2 kWh, que dan paso a tres versiones de motorización.

DS Numero 8 / Xavier Pérez

La más básica (con la bateria de 74 kWh) es la de 260 CV con tracción delantera que promete una autonomía de 550 kilómetros. La segunda propuesta es una versión también de tracción delantera pero con 280 CV y autonomía anunciada de 750 kilómetros incorpora una batería de 97,2 kWh. La tercera versión equipa tracción total con una batería de 97,2 kWh y una potencia de 350 CV. La autonomía en este caso se sitúa en 688 kilómetros. Hay dos versiones de equipamiento, Pallas y Etoile.

Precios

El DS N8 ya está a la venta con una gama de precios muy atractiva: