Renault está de subasta: Ahora pueden ser tuyos desde un Fórmula 1 hasta un platillo volante

Renault es una de las marcas más míticas del mundo del motor, con más de 125 años (127 exactamente) de historia. La firma francesa subastará una sección de 100 modelos que “ilustra todas las facetas de la aventura Renault”. Entre los vehículos por los que podrás pujar se encuentran varios monoplazas de Fórmula 1, varios modelos históricos y hasta un platillo volante.

La subasta se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre de 2025 en el municipio francés Flins-sur-Seine, a unos 40 kilómetros de París. Además, este será el lugar que acogerá en 2027 el museo ‘Les collections’, “el patrimonio de Renault a través de un espacio dedicado a sus colecciones, que recorrerá más de un siglo de innovación y pasión automovilística”.

El Renault E40 de Alain Prost de la temporada 1983 / Renault

Renault subasta estos vehículos históricos en colaboración con el negocio especializado Artcurial Motorcars. La firma francesa asegura que “como parte” del proyecto del nuevo museo, “Renault racionalizará su colección de vehículos históricos para conservar 600 modelos emblemáticos, únicos y producidos desde 1898”. La marca del rombo “procederá a la venta de ciertos vehículos de los que posee varios ejemplares, asegurándose de conservar al menos un ejemplar de cada modelo que represente sus 125 años de historia”.

En esta subasta podrás pujar por vehículos históricos de Renault y por un centenar de objetos, entre los que se incluyen juguetes, maquetas y trajes de pilotos. Además, más del 90% de los lotes se ofrecerán sin precio de reserva, “brindando a los apasionados una oportunidad única de adquirir piezas excepcionales”, según afirma la propia marca.

El Renault 5 'policía' / Renault

Estos son los vehículos de Renault que se subastan: Desde un Fórmula 1 hasta un ovni

El próximo 7 de diciembre de 2025 podrás pujar por cerca de 100 modelos históricos de Renault. La firma francesa pone a subasta su pasado, con el Type D de 1901 y un autobús de 1933; pasando por la competición, con una veintena de monoplazas auténticos de Fórmula 1; la resistencia, con el Alpine A442 de las 24 Horas de Le Mans; y los rallies con el Maxi Turbo 5 B0 y el Renault 5 GT Turbo.

Uno de los tres ejemplares del platillo volante "Reinastella" / Renault

Además, la firma del rombo subastará modelos icónicos como un Renault 5 ‘policía’ o un Clio Williams, y coches de Alpine (el A610 Evolution, el más potente jamás creado, y el Alpine V6 Turbo). Entre las piezas insólitas y objetos raros que Renault pondrá a la venta, también se encuentra uno de los tres ejemplares del platillo volante “Reinastella”, realizado en colaboración con Eurodisney.