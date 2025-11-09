Consejos
El lado oscuro de los motores más vendidos en España: las averías de los coches híbridos que te pueden salir caras
Este tipo de motorizaciones electrificadas representan un amplio porcentaje de las ventas de coches, tal y como se ha constatado al cierre del mes de octubre, en el que han sido la opción favorita.
El cierre de este mes de octubre ha constatado una realidad que ya es conocida por todos. Los motores híbridos son los preferidos de los conductores españoles.
Y es que son prácticos y eficientes, sin obligar a sus dueños a buscar un enchufe para recargar, y permiten conseguir la etiqueta Eco de la DGT con todas sus ventajas. Además, no son tan caros como los eléctricos puros o los híbridos enchufables.
Eso sí, no están exentos de averías. Estos motores, que según Anfac ya sumas 350.762 unidades vendidas este año, sufren sus propios problemas.
Averías de los coches híbridos
Norauto ha elaborado una lista con las fallas más temidas por los propietarios de vehículos híbridos no enchufables. Según Víctor Pardo, responsable de reparación electrónica y vehículo eléctrico de Norauto España, “los híbridos combinan lo peor de dos mundos cuando se trata de averías: los posibles fallos de los motores de combustión y los específicos del sistema eléctrico”.
- Batería de alto voltaje. Es, sin duda, la más temida. Sustituirla puede superar los 6.000 euros. Su degradación afecta directamente al rendimiento eléctrico y a la autonomía del coche. Aunque la mayoría de fabricantes ofrecen garantías de unos 8 años o 160.000 kilómetros, su capacidad se reduce con el tiempo.
- Sistema eléctrico y cableado. Los fallos en el aislamiento o cortocircuitos pueden costar entre 500 y 2.000 euros. Además, localizar el origen del problema no siempre es sencillo.
- Inversor de corriente y caja de cambios automática. Son piezas clave para la transición entre el motor térmico y el eléctrico. Una reparación puede elevarse hasta 4.000 euros.
- Centralitas y sensores. Cualquier fallo en estos elementos electrónicos puede costar entre 300 y 1.500 euros, afectando tanto al consumo como a la seguridad.
- Caja de transferencia (‘transfer’). En vehículos de tracción total, un mal mantenimiento o el uso incorrecto del sistema pueden provocar ruidos, vibraciones o dificultad para cambiar de modo de tracción.
Cómo evitar un susto
Para prevenir estas averías, Norauto recomienda revisiones periódicas del sistema eléctrico y acudir siempre a talleres especializados en tecnología híbrida. Una revisión electrónica puede detectar problemas antes de que se conviertan en una pesadilla para el bolsillo.
Los coches híbridos son eficientes, pero no inmunes a los problemas por uso y desgaste. Un mantenimiento preventivo y especializado es la mejor forma de mantener a raya ciertas averías que, con el tiempo, pueden convertirse en un problema grave.
