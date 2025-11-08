Por qué tu coche hace ruido al arrancar y cómo identificarlo puede evitar una avería costosa

¿Alguna vez has girado la llave o pulsado el botón de arranque y tu coche ha respondido con un ruido extraño? Es una clara señal de que algo no va bien. A menudo, se trata de pequeños avisos que, si se detectan a tiempo, pueden evitar una avería mucho más costosa. A veces, puede ser algo más complicado.

Sea como fuere, hay que reaccionar si, al arrancar, el coche hace un ruido fuera de lo normal.

Los ruidos más comunes al arrancar

Hay diferentes tipos de ruidos que un coche puede hacer al arrancar. Por un ejemplo, un 'clic' o chasquidos repetidos suelen ser síntoma de una batería descargada o de un motor de arranque sin potencia suficiente. También puede deberse a un mal contacto en los bornes.

Los claqueteos o golpeteos metálicos, por otro lado, pueden indicar un fallo en el propio motor de arranque. Si el sonido se prolonga después del arranque, podría ser una falta de lubricación o un desgaste interno.

Si se oye un chirrido agudo, estos normalmente provienen por problemas con una correa del alternador o una correa auxiliar floja o deteriorada. Si el ruido aparece sobre todo con frío o con humedad, conviene revisar la tensión.

Y, por ejemplo, cuando en invierno o tras varios días sin usar el coche suena un traqueteo, suele deberse a que algunas piezas tardan en lubricarse. Aunque puede ser un sonido puntual, si el ruido se repite o aumenta, es mejor acudir al taller.

El RACC explica que la mayoría de estos sonidos surgen durante los primeros segundos de arranque, cuando todos los sistemas mecánicos y eléctricos se ponen en marcha al mismo tiempo. En muchos casos, el origen es tan simple como una batería vieja o una correa que necesita ajuste; en otros, puede esconder un problema más serio, como un fallo en el motor de arranque o una falta de aceite que impide una correcta lubricación.

Cómo actuar ante un ruido sospechoso

Si el coche hace ruido al arrancar, no siempre significa que haya una avería grave, pero sí es una señal que no conviene ignorar. La prevención es clave:

Escucha y localiza: intenta identificar el tipo de ruido y de dónde proviene (zona del motor, parte baja, rueda, etc.).

intenta identificar el tipo de ruido y de dónde proviene (zona del motor, parte baja, rueda, etc.). Revisa lo básico: nivel de aceite, estado de la batería y tensión de las correas.

nivel de aceite, estado de la batería y tensión de las correas. Evita forzar el arranque: si no enciende a la primera, puede ser mejor llamar a asistencia antes de dañar el motor de arranque.

si no enciende a la primera, puede ser mejor llamar a asistencia antes de dañar el motor de arranque. Consulta un taller de confianza: una simple revisión a tiempo puede evitar un cambio de motor de arranque o alternador, averías que pueden superar fácilmente los 400 o 500 euros.

Los expertos del RACE insisten en que los ruidos del coche son la manera en que el vehículo transmite los problemas que pueda tener. Detectarlos y actuar a tiempo no solo evita averías costosas, sino que también mejora la seguridad y alarga la vida útil del motor.