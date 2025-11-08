Lexus refuerza su apuesta por el tenis como coche oficial del París Masters 1000

La marca de coches japonesa Lexus refuerza su apuesta por el deporte y concretamente por el tenis. Por primera vez ha sido la Official Partner y coche oficial del ATP Rolex Masters 1000 de París, el último de los 9 Masters 1000 que conforman el Circuito ATP y que concluía el pasado domingo 2 de noviembre coronando al italiano Jannik Sinner como nuevo campeón del torneo, además de elevarlo a lo más alto de la clasificación ATP como número 1 del mundo.

Lexus lleva ya colaborando de forma intensa con el mundo del tenis desde hace tres años y está ya presente en 19 grandes torneos del Circuito ATP. Así lo explica Aurelio García, director de Marketing y Comunicación de Lexus Europa: "Hay una apuesta clara de Lexus Europa y Lexus Internacional por el tenis ya que es un deporte con el que compartimos muchos valores: esfuerzo, atención al detalle, además la cultura y perfil del deporte es muy similar al de la marca. Con organizaciones como ATP tenemos muy buena relación porque entendemos muy bien este deporte. Nosotros somos mucho más que un simple patrocinador, solemos trabajar conjuntamente con los torneos para evolucionarlos en la dirección que ellos quieren y nosotros también queremos".

Lexus LBX en el Masters 1000 de París / Lexus

Lexus ha sido protagonista en el salto de calidad que ha vuelto a dar el Rolex París Masters, un torneo que contó con la presencia de las primeras espadas del Circuito ATP como Sinner, Alcaraz o Zverev: "Este año somos oficial partner y coche oficial del torneo y hemos trabajado contribuyendo, más allá de la flota de vehículos que hemos aportado, tanto vehículos eléctricos como vehículos híbridos y híbridos enchufables, con otros factores como la instalación de muchos de los elementos que rodean todo el montaje que requiere un torneo de estas características. Hemos contribuido a elevar la posición del París Masters a un nivel superior al que tenía el año anterior".

Entre esos elementos aportados por Lexus, explica Aurelio García, destacan: "Hemos trabajado en el área comercial con una serie de instalaciones, espacios vip y también hemos contribuido a difundir el torneo a una audiencia más amplia". Este año era especialmente importante para el torneo ya que estrenaba una nueva ubicación pasando del París Bercy a un pabellón mucho más amplio, el París La Defense Arena cuya pista central tiene capacidad para 17.000 espectadores a lo que se suma una Pista 1 para 4000 y otras dos pistas secundarias de juego. En total 240.000 espectadores pasaron por el recinto para disfrutar el último Masters 1000 de 2025.

El apoyo logístico de Lexus fue fundamental en el desarrollo del torneo: "Hemos facilitado 55 vehículos a la organización, desde 100% eléctricos como el nuevo RZ hasta vehículos híbridos enchufables que van desde NX a RX y TX. Fundamentalmente son vehículos de tamaño medio o grande para los desplazamientos. Hemos facilitado la logística. Todos los vehículos que mueven a los jugadores y sus equipos técnicos están facilitados por Lexus".

Lexus LBX / Lexus

El compromiso de Lexus con el cuidado del medioambiente ha sido uno de los factores que también ha influido en su creciente protagonismo en el mundo del tenis, donde cada vez más, los torneos apuestan por una organización sostenible en la que el impacto de la huella de carbono sea lo menor posible: "De hecho, en este caso ATP, Rolex Paris Masters no es solo un torneo, va mucho más allá de otros aspectos como el medioambiental. Es una de las razones por la que coincidimos al cien por cien en la forma de trabajar. Lexus es una marca que tanto a nivel de valores de marca como a nivel de gama etiqueta media ambiental estamos en los niveles más altos".

Sobre el éxito cosechado en todos los aspectos, tanto en el deportivo como en el de asistencia de público y organización por el Masters 1000 de París, Aurelio García destaca: "París ha encontrado un buen espacio para su torneo, es el último Masters 1000 del año y eso supone que muchos jugadores vengan buscando sumar los últimos puntos y en busca también de la clasificación para las Finales ATP".

Además de apoyar a 19 torneos, Lexus también ejerce una importante labor de patrocinio de jugadores y jugadoras que van desde grandes figuras de los circuitos ATP y WTA como Paula Badosa o Andrey Rublev a promesas: "Trabajamos en tres niveles con los jugadores internacionales, desde jugadores de primer nivel como Paula Badosa, a jugadores que están consolidando su situación en el torneo, tenemos acuerdos de patrocinio o de colaboración también para ayudar a a jugadores jóvenes".