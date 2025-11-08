¿Cargas bien la batería de tu coche eléctrico? Un experto te dice cómo deberías hacerlo

La recarga de coches eléctricos es un proceso que a muchos conductores se les atraganta. Pero, al igual que hemos aprendido cómo llenar el depósito de combustible, ahora toca hacer lo mismo con la batería de los coches eléctricos.

Kevin Giek, vicepresidente de la gama Porsche Taycan, ha compartido algunas claves que pueden marcar la diferencia entre una carga lenta y una experiencia ágil y optimizada. Y lo cierto es que saber cómo recargar un coche eléctrico correctamente no solo ahorra tiempo, sino que también prolonga la vida útil de la batería.

La regla del 10%

El primer consejo que todo el mundo debe aprender de memoria en cuanto a la recarga de los coches eléctricos es la regla del 10%. Es decir, lo ideal es comenzar a cargar cuando la batería se sitúa en torno al 10% de su capacidad. En ese rango, las celdas admiten la máxima potencia posible.

Por ejemplo, en el caso del Porsche Taycan, la carga del 10% al 80% puede completarse en apenas 18 minutos en un cargador rápido de 800 voltios. Claro está que, para conseguir esos tiempos, el conductor está a merced de la plataforma y la arquitectura eléctrica de su coche.

Porsche Taycan en una estación de carga. / Porsche

No obstante, muchas baterías modernas mantienen picos de potencia superiores a los 300 kW incluso en temperaturas frías, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la eficiencia en trayectos largos.

La regla del 80%

Por otro lado, Giek recomienda no obsesionarse con llegar al 100% de la batería. Por encima del 80% la velocidad de carga cae de forma significativa y el tiempo extra suele ser innecesario. Si la autonomía restante te permite llegar cómodamente al destino con un 60 o 70%, lo mejor es detener la sesión y continuar el viaje.

La recarga en casa, preferiblemente por la noche y con corriente alterna, es la opción más saludable para la batería y la más económica para el usuario. Cargar dos veces brevemente durante el día suele ser más eficiente que una única parada larga.

Elegir bien la estación de carga

Otro factor clave para recargar un coche eléctrico de forma óptima es seleccionar correctamente el punto de carga. Muchos usuarios desconocen que en ciertas estaciones la potencia se divide entre los vehículos conectados: si un poste ofrece 300 kW y hay dos coches enchufados, cada uno recibe solo la mitad.

Los planificadores de carga son grandes aliados. / Porsche

Esto significa que, en lugar de una carga ultrarrápida, puedes estar utilizando una de 150 o incluso 75 kW, lo que multiplica el tiempo de espera. Antes de elegir el punto de carga, es conveniente comprobar cómo funcionan o cómo dividen la potencia entre los vehículos conectados.

El planificador de carga

La tecnología también es una aliada. Muchos coches eléctricos incorporan asistentes o planificadores inteligentes que ajustan la ruta y las paradas en función del estado de la batería y la disponibilidad de cargadores. Estos sistemas optimizan el tiempo total de viaje y acondicionan la batería antes de cada carga para alcanzar el máximo rendimiento posible, por lo que es más que aconsejable hacerles caso siempre que sea posible.