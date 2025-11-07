Volkswagen celebra medio siglo del Golf GTI con su modelo más potente hasta la fecha

Volkswagen celebra los 50 años del Golf GTI con una edición muy especial: el GTI 50 Aniversario es el modelo de serie más potente en la historia del compacto deportivo, y ya está disponible para reservar en España desde 56.980 €.

Este nuevo Golf GTI Edition 50 rinde homenaje al modelo nacido en 1976 con una receta que mezcla potencia, tecnología y un diseño cargado de guiños a su historia. Pero más allá del simbolismo, lo que ofrece es un deportivo compacto con 325 CV y 420 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y alcanzar los 270 km/h.

VW Golf 50 Aniversario / Gruppe C Photography

Frente al Golf GTI Clubsport, esta edición especial no solo mejora en potencia y velocidad punta, también aporta un equipamiento más completo y un diseño diferenciado de fábrica. A falta de una versión R aún más extrema, el GTI 50 Aniversario se posiciona como la cúspide del GTI de serie, con argumentos que van más allá del simple homenaje.

El modelo de base ya llega con un equipamiento sobresaliente, que incluye de serie el control de suspensión adaptativo DCC, llantas de 19 pulgadas en diseño Queenstown Red, faros LED matriciales IQ.Light, techo pintado en negro y cristales oscurecidos. Todo ello, sobre una carrocería que se ofrece en cinco colores, entre ellos los exclusivos Verde Oscuro metalizado y Rojo GTI para esta edición.

Por primera vez, Volkswagen ofrece para un GTI de serie un paquete Performance opcional que lo convierte en un modelo aún más radical. Por 4.315 €, el cliente puede equiparlo con neumáticos semislicks Bridgestone Potenza Race, llantas forjadas de 19 pulgadas “Warmenau Black”, un sistema de escape deportivo Akrapovic en titanio y un nuevo chasis rebajado 5 mm adicionales. Este conjunto reduce el peso del coche en unos 30 kg y mejora su comportamiento dinámico con una caída de -2° en el eje delantero.

VW Golf 50 Aniversario / Volkswagen

El resultado de todo es todo esto es un tiempo de 07:46.13 minutos en Nürburgring Nordschleife, firmados por el piloto oficial de pruebas de Volkswagen, Benjamin Leuchter. Un tiempo que convierte al GTI 50 Aniversario en el más rápido de la saga en el “Infierno Verde”, superando incluso a versiones Clubsport anteriores.

Diseño con memoria

El interior hace un guiño al pasado. Los asientos deportivos retoman el tapizado tipo Tartán, esta vez con detalles en verde oscuro. Los cinturones van en rojo y el volante multifunción deportivo, forrado en microfibra ArtVelours, incluye levas integradas para manejar la caja DSG de siete velocidades, además del distintivo “GTI 50”.

Por fuera, el coche marca territorio con logos específicos en el alerón trasero y retrovisores, embellecedores negros, una franja degradada de negro a rojo en los bajos de las puertas y varios detalles en negro brillante que rematan una estética agresiva y exclusiva.

La producción del GTI 50 Aniversario arranca a tiempo para el inicio del año conmemorativo, y las primeras entregas están previstas para el primer trimestre de 2026.