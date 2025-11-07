Pasarela de estrellas en el EICMA de Milán

El Salón EICMA de Milán 2025 ha vuelto a consolidarse como el gran termómetro del sector de las dos ruedas, reflejando con precisión hacia dónde se dirige el mundo de la moto.

Esta edición ha reunido a gigantes de la industria y a nuevas promesas en un escenario acostumbrado a grandes novedades pero sin el lustro de antaño por parte de las marcas tradicionales. Eso sí, novedades han habido. Y bastantes.

Desde la espectacular Honda CB1000 GT hasta un vanguardista prototipo con motor V3 y turbo electrónico, la marca del ala dorada ha dado mucho que hablar. Ducati, jugando en casa, ha desplegado toda su potencia con una gama más completa que nunca. Yamaha ha renovado su oferta y Zero Motorcycles, desde EE. UU., ha presentado su primer escúter urbano eléctrico.

También ha brillado la española Macbor, que acelera su expansión con cinco modelos nuevos. Harley-Davidson, por su parte ha apostado por la competición mientras que Kawasaki confirma su regreso al segmento de las trail de media cilindrada.

Pero sin duda, el crecimiento más visible lo protagonizan las marcas de origen chino como Kove, QJ Motor, Zontes, Voge o ZX Moto (a punto de llegar a España) y las italianas de fabricación asiática como Benelli y Moto Morini, que ganan terreno y credibilidad con productos cada vez más competitivos.

BMW exhibe la F450 GS definitiva

BMW F 450 GS / .

La nueva F 450 GS, es la estrella de BMW en Milán, una trail ligera y accesible concarnet A2. Equipada con un motor bicilíndrico de 450 cc y 48 CV, hereda la experiencia off-road de la marca con un diseño compacto, llanta delantera de 21, horquilla invertida y control de tracción. Desarrollada desde un folio en blanco, presenta un depósito de 14 litros y altura del asiento de 845 mm.

Ducati juega fuerte en casa

Las nuevas Hypermotard de Ducati. / .

La firma italiana juega en casa y se nota. Las Hypermotard V2 y V2 SP más potentes de la historia, la quinta generación de Monster, los preestrenos de las nuevas DesertX, Desmo250 MX y Desmo450 Enduro y las nuevas versiones de la Panigale V2 dedicadas a Bagnaia y Márquez forman parte del despliegue de Ducati en este EICMA en un estand donde no faltan atractivos como el avande de lo que será la nueva versión de la trail DesertX.

El Grupo Piaggio brilla en Milán

Nueva Aprilia, del Grupo Piaggio. / BEPPE VERTEMATI

El Grupo Piaggio también juega en casa y apuesta por los escúteres con las nuevas Aprilia SR GT 400, su escúter de crossover, la Vespa Primavera y Vespa Sprint S, dos iconocs que se rejuveneces; la Vespa 80 aniversario para celebrar la leyenda. La Aprilia RS 457 GP, la Moto Guzzi V85 2026, la Moto Guzzi V7 y la Moto Guzzi Stelvio reciben actualizaciones además de las nuevas gráficas de los modelos factoria de Aprilia.

Harley-Davidson se vuelca en las carreras

Harley Davidson en EICMA / .

Harley-Davidson apuesta por la competición y lo ha hecho desvelando en Milán los detalles de la Harley-Davidson Bagger World Cup que se disputará a lo largo de seis Grandes Premios de MotoGP. Construidas sobre la plataforma Grand American Touring de la marca, estas motos modificadas para competición ofrecerán una velocidad, agilidad y espectáculo en pista extraordinarios. Pesan aproximadamente 280 kg, superan los 200 CV y rebasarán los 300 km/h en circuito, todo un espectáculo.

Honda apunta al futuro con innovación total

Honda ha presentado en EICMA numerosas novedades, entre ellas, la nueva CB1000GT / Sergi Mejías

Honda lanza la CB1000GT, una sport-turismo con alto equipamiento y alma deportiva. Presenta la WN7, su primera moto eléctrica de gran tamaño, y el revolucionario concept V3R 900 con motor V3 y turbo electrónico. El SH125i se actualiza con diseño y conectividad. Además, el sistema E-Clutch se expande a varios modelos, modernizando el cambio manual. Tecnología, confort y emoción marcan la nueva era de la marca.

Indian renueva la gama Scout con más carácter

Indian Motorcycle amplía su gama 2026 con la nueva Sport Scout RT, equipada con alforjas rígidas, carenado y diseño agresivo, y la Sport Scout Sixty, más accesible y deportiva. También se incorporan nuevas opciones de pintura premium, más accesorios originales y tecnología avanzada como RIDE COMMAND+. Estas novedades refuerzan la identidad de la Scout con más capacidad, estilo y conectividad.

Kawasaki regresa al trail medio

Kawasaki KLE500 / .

La marca japonesa se refuerza en todos los frentes. Y buena muestra es la puesta de largo de la superdeportiva ZX-10R, su máxima expepresión en superbikes. Para los amantes de mosto con un corte clásico pero con última tecnología renuevan la Z900 RS mientras que la Z650 S va dirigida para los usuarios con preferencia naked que buscan prestaciones pero también economía. Y de la mano de la KLE Kawasaki regresa por lo grande al segmento de las trail de media cilindrada.

KOVE amplía su gama con ambición y tecnología

Kove 800X Rally / Kove

KOVE lanza nuevos modelos en cinco segmentos: Adventure (800X PRO, RALLY y GT), Rally (450 RALLY), Street (350RR, 450R y 450RR Isle of Man), Custom (625V) y MX (MX250 y MX450 CROSS R). Presenta también prototipos y motos de competición como la 350RR WSBK y la 450 RALLY EX. Con sus recientes títulos en WorldSSP300 y rally raid, refuerza su enfoque en rendimiento y tecnología para todos los niveles.

Kymco presenta su primer escúter híbrido

Kymco en Eicma / .

KYMCO lanza el nuevo People R Hybrid 125, primer scooter de rueda alta con sistema híbrido Tri-Power Technology. Refuerza así su apuesta por una movilidad más limpia. Además, presenta el Agility NX 125, con ABS de doble canal y control de tracción, y el crossover X-Tera 350, de estética aventurera y altas prestaciones, ampliando su oferta para el mercado europeo.

Lambretta reinterpreta su legado

Lambretta Elettra S / .

Lambretta reafirma su estatus como icono definitivo del estilo y la ingeniería italianos. La legendaria marca presenta dos hitos que tienden un puente entre el pasado y el futuro: la Elettra S, el primer escúter eléctrico totalmente desarrollada por Lambretta, una fusión de elegancia, innovación y rendimiento con cero emisiones, y la nueva Lambretta J, el tan esperado modelo de producción inspirado en el querido original de 1964.

Macbor se multiplica en EICMA

Macbor Rockster 710 / .

Con el lema ‘Motocicletas con alma desde Barcelona’, la firma española brilla con luz propia con la puesta en escena de hasta cinco novedades como la Rockster 710, Shifter 125 EVO y Montana XR3, además de los prototipos de la Eight Mile 125 EVO que no llegará en 2026 así como el concept de la Eight Mile 300. La Rockster 710 se postula como el nuevo buque ingignia de la marca con un moto bicilíndroco de 73 CV y una imagen impactante.

QJ MOTOR revela más de 60 modelos y nueva fábrica

QJ Motor RHINO 900 ADV / QJMotor

QJ MOTOR presenta una extensa gama con más de 60 modelos que abarcan segmentos como sport, naked, cruiser, adventure, off‑road y scooter. Estrena entre otros los modelos EQVVS 600 Café Racer, RHINO 900 ADV, SRK 300SA, SRK 300R1 y SRK 450RS. Su nueva planta de 53 hectáreas en Zhejiang marca un salto tecnológico hacia la industria 4.0, con automatización del 95 % y reducción del 25 % de consumo energético por unidad producida.

Rieju, con escúter y naked

Rieju / .

Rieju presenta en EICMA 2025 una gama renovada y ambiciosa. Destacan los nuevos escúteres X-Over 125 y 357, de estilo crossover y enfoque urbano. La firma española también revela la NKX 125, una naked deportiva para el carnet A1, y la sorprendente Aventura 607, una nueva trail con motor bicilíndrico de media cilindrada que llegará armada con muy buenos argumentos en un segmento en plena eclosión.

Royal Enfield, el encanto de la vieja escuela

Royal Enfield apunta alto con la Bullet 650. Desde 1932, la Bullet ha sido un símbolo de resistencia que ha evolucionado con el tiempo, pero conservando intacto su espíritu. En 2025, esta leyenda sigue haciendo historia e inicia un nuevo capítulo con el aclamado motor bicilíndrico paralelo de 650 cc, que le da más potencia, resistencia y carácter.

Suzuki apuesta por las crossover

Suzuki / Marco De Ponti

En EICMA 2025, Suzuki sorprende con la nueva SV-7GX, una crossover de media cilindrada que marca el regreso de la mítica saga SV. Equipada con un motor bicilíndrico en V de 645 cc y 73 CV. Llega con electrónica avanzada, modos de conducción, control de tracción y quickshifter bidireccional. Declara un peso de 211 kilos en orden de marcha y un depósito de 17,4 litros que le permiten anunciar una autonomía superior a los 400 kilómetros sin repostar.

SYM potencia su gama crossover con nuevas promociones

SYM ADX 301 / .

SYM refuerza su familia crossover con destacados descuentos: el ADX 125 ofrece 700 € de rebaja e incide en equipamiento premium como TCS, ABS, Full LED y sistema keyless; el ADX 300 también se presenta con 200 € de descuento más matrícula gratuita, combinando diseño deportivo con ABS Bosch, TCS desconectable y pantalla TFT de 7″. Además, la nueva ADXTG 400 debuta como el buque insignia de la gama con motor 399 cc, distribución variable Hyper‑VVS y transmisión por cadena.

Triumph actualiza éxitos

Triumph / .

Triumph brilla en EICMA 2025 con una combinación de tradición y tecnología. La Scrambler 900 renueva su imagen sin perder su esencia. La esperada Trident 800 amplía la gama naked con más carácter. La marca británica también da un paso firme hacia el futuro con las nuevas TXP eléctricas y actualiza su icónica Bonneville T120, ahora más refinada y equipada.

Ultraviolette redefine la movilidad eléctrica conectada

Ultraviolette presenta la X-47, primera moto eléctrica con radar integrado, la scooter Tesseract con radar y cámara de abordo, y la off-road Shockwave con 505 Nm. Debuta también la F99, su plataforma eléctrica de competición. Además, lanza el casco UV Crossfade, con conectividad por radar y red mesh. Todas estas innovaciones forman parte del Ecosistema de Piloto Conectado, desarrollado junto a Cardo Systems.

Yamaha, en todos los frentes

Yamaha / Marco De Ponti

Yamaha presenta en EICMA 2025 una gama llena de novedades: la nueva WR125R, perfecta para iniciarse en el mundo dual-sport Adventure; la Ténéré 700 World Raid, ahora más equipada y con dos nuevos colores; la XSR900 GP, que estrena un evocador diseño de inspiración racing; y las TRACER 7 / GT, que incorporan la transmisión automática Y-AMT para una conducción aún más cómoda y tecnológica.

Zero Motorcycles estrena escúter

Zero Motorcycles / .

El novedoso LS1 presentado en Milán representa el desembargo de Zero Motorcycles en el segmento de los escúteres. Accesible con carnet A1 y B más tres años de experiencia brinda 115 kms de autonomía, 100 km/h de velocidad máxima y está disponible a mediados de diciembre por 5.275 euros. Una renovada paleta cromática para el resto de la gama y la puesta en escena del concepto Lompico han sido las estrellas en el estand de la firma estadounidense.

Zontes revoluciona su gama con escúter y tricilíndricas

Zontes ZT125 X / Zontes

Zontes presenta sus nuevos escúters 125X y 125Y con bastidor de aluminio, 112 kg de peso y 15 CV, marcando un hito en el segmento. Les siguen los 552, con motor bicilíndrico de 52 CV y equipamiento de alta gama. Completan la ofensiva las tricilíndricas 703R y 703T de 95 CV, con bastidor de aluminio, suspensiones Marzocchi y tecnología de vanguardia. Toda la gama llegará a España entre primavera y finales de 2026.