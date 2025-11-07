Todas las novedades en equipamiento para la moto que van a llegar en 2026

EICMA no solo va de motos, si no de todo lo que concierne a los amantes de las ruedas. Así, también caben (y tanto) novedades e innovaciones en el ámbito del equipamiento, la seguridad y los accesorios.

Acerbis lanza equipamiento 2026 para offroad y touring

Acerbis presenta el casco AIRSTRIKE-C de carbono para motocross y enduro, y la nueva rodillera Impact Pro, desarrollados con pilotos profesionales. Amplía su gama touring con las chaquetas Rally Pro, Rally Race, Race Mesh, X-TRAVEL 2.0 y Ramsey Long Jacket, que combinan protección y confort. También lanza el protector de manos ADV, diseñado para maxienduro y rallies. Todas las novedades reflejan su compromiso con innovación, rendimiento y seguridad.

Bagster vuelve con equipamiento premium para motoristas

Bagster renace con el respaldo de Acerbis y presenta sus primeras novedades: la colección Rainware de ropa impermeable ligera y técnica; los asientos Sit’n Go Premium, con bases propias y acabados artesanales; y la gama Dry Ride de bolsas 100 % impermeables y versátiles. El relanzamiento refuerza su legado «Made in Normandy», combinando diseño, funcionalidad y confort para el motorista turístico y urbano actual.

LS2 amplía su gama con más protección integral

LS2 presenta nuevas versiones de los cascos Challenger II, Storm III y Rapid III, con mejoras en confort, seguridad y diseño. Amplía su gama técnica con seis chaquetas, cuatro pantalones, cinco guantes y cuatro botas, y lanza tres líneas de bolsas, mochilas y maletas para moto y motorista. Destacan los nuevos protectores, cubre cuello y balaclava. Su catálogo 2026 refuerza el enfoque 360º de la marca: protección, innovación y estilo en cada trayecto.

SHAD amplía su gama trail con nuevas maletas

SHAD lanza los nuevos baúles SH51 y TR46, con capacidad para dos cascos y enfoque trail urbano y aventurero. También presenta las maletas laterales TR27, versátiles y resistentes, y renueva toda la gama de bolsas SL con cierres para candado, acolchados transpirables y mayor adaptabilidad. Además, estrena las bolsas de defensa TR08, impermeables y con doble sistema de seguridad, ampliando su catálogo de soluciones para rutas en carretera y pista.

SW-MOTECH revoluciona el equipaje con sistema V-LOC

SW-MOTECH lanza el sistema V-LOC para alforjas, con fijación por imanes Fidlock® y cierre mecánico seguro. Las nuevas bolsas Legend Gear y WP, disponibles en 11 y 16 litros, combinan estilo, resistencia y protección impermeable. También amplía la gama Legend Gear con nuevas bolsas traseras, de depósito y de pierna. Además, adelanta una innovadora línea todoterreno, sin parrillas y preparada para los terrenos más extremos.