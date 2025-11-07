EICMA 2025
Todas las novedades en equipamiento para la moto que van a llegar en 2026
EICMA también ha sido el escenario donde las diferentes marcas especializadas en accesorios para los motoristas han presentado sus novedades
Sergi Mejías
EICMA no solo va de motos, si no de todo lo que concierne a los amantes de las ruedas. Así, también caben (y tanto) novedades e innovaciones en el ámbito del equipamiento, la seguridad y los accesorios.
Acerbis lanza equipamiento 2026 para offroad y touring
Acerbis presenta el casco AIRSTRIKE-C de carbono para motocross y enduro, y la nueva rodillera Impact Pro, desarrollados con pilotos profesionales. Amplía su gama touring con las chaquetas Rally Pro, Rally Race, Race Mesh, X-TRAVEL 2.0 y Ramsey Long Jacket, que combinan protección y confort. También lanza el protector de manos ADV, diseñado para maxienduro y rallies. Todas las novedades reflejan su compromiso con innovación, rendimiento y seguridad.
Bagster vuelve con equipamiento premium para motoristas
Bagster renace con el respaldo de Acerbis y presenta sus primeras novedades: la colección Rainware de ropa impermeable ligera y técnica; los asientos Sit’n Go Premium, con bases propias y acabados artesanales; y la gama Dry Ride de bolsas 100 % impermeables y versátiles. El relanzamiento refuerza su legado «Made in Normandy», combinando diseño, funcionalidad y confort para el motorista turístico y urbano actual.
LS2 amplía su gama con más protección integral
LS2 presenta nuevas versiones de los cascos Challenger II, Storm III y Rapid III, con mejoras en confort, seguridad y diseño. Amplía su gama técnica con seis chaquetas, cuatro pantalones, cinco guantes y cuatro botas, y lanza tres líneas de bolsas, mochilas y maletas para moto y motorista. Destacan los nuevos protectores, cubre cuello y balaclava. Su catálogo 2026 refuerza el enfoque 360º de la marca: protección, innovación y estilo en cada trayecto.
SHAD amplía su gama trail con nuevas maletas
SHAD lanza los nuevos baúles SH51 y TR46, con capacidad para dos cascos y enfoque trail urbano y aventurero. También presenta las maletas laterales TR27, versátiles y resistentes, y renueva toda la gama de bolsas SL con cierres para candado, acolchados transpirables y mayor adaptabilidad. Además, estrena las bolsas de defensa TR08, impermeables y con doble sistema de seguridad, ampliando su catálogo de soluciones para rutas en carretera y pista.
SW-MOTECH revoluciona el equipaje con sistema V-LOC
SW-MOTECH lanza el sistema V-LOC para alforjas, con fijación por imanes Fidlock® y cierre mecánico seguro. Las nuevas bolsas Legend Gear y WP, disponibles en 11 y 16 litros, combinan estilo, resistencia y protección impermeable. También amplía la gama Legend Gear con nuevas bolsas traseras, de depósito y de pierna. Además, adelanta una innovadora línea todoterreno, sin parrillas y preparada para los terrenos más extremos.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- El abogado de la acusación popular de la DANA se pronuncia tras la declaración de Maribel Vilaplana: “No me convenció, esperaba más de su testimonio”
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe