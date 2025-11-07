La siniestralidad mejora, pero no lo suficiente para alcanzar el objetivo Vision Zero

El Informe DEKRA 2025 alerta de que más de 1,2 millones de personas mueren cada año en las carreteras del mundo, según la OMS.

Aunque la siniestralidad ha disminuido notablemente desde los años setenta, gracias al uso obligatorio del cinturón, los límites de velocidad o los controles de alcohol y drogas, el informe insiste en que los avances no son suficientes para alcanzar el objetivo global de reducir en un 50% las muertes y lesiones graves para 2030.

Alcohol, drogas y velocidad

DEKRA destaca la importancia de mantener el compromiso global con la Visión Zero, que persigue eliminar completamente las víctimas mortales y graves por accidentes de tráfico. Su Mapa interactivo DEKRA Vision Zero muestra las ciudades que han logrado varios años sin muertes en carretera, evidenciando que la mejora es posible mediante políticas sostenidas y locales.

Entre los principales factores de riesgo siguen figurando el alcohol y las drogas, el exceso de velocidad y las distracciones por teléfono móvil. Las infraestructuras seguras e inteligentes pueden reducir los accidentes hasta un 30%, y la seguridad pasiva de los vehículos (como airbags y estructuras reforzadas) puede disminuir las muertes hasta en un 60%.

La tecnología ayuda

Asimismo, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) muestran una reducción de siniestros cercana al 30%, siempre que los conductores conozcan sus límites de funcionamiento.

El informe insiste en que la seguridad vial debe ir de la mano de la transición hacia vehículos sin emisiones, sin sacrificar los estándares de protección, y que la cooperación institucional y social es clave para consolidar los avances.

Recomendaciones

Durante la presentación del informe, que contó con la presencia de Pere Navarro, director de la DGT, y María José Aparicio, coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, desde Dekra se lanzaron unas recomendaciones para seguir avanzando hacia el objetivo cero accidentes de tráfico: