La DGT pone el foco en esta acción muy habitual entre los conductores

Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT advierte sobre una acción muy habitual entre los conductores, pero que puede salirte muy cara.

Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes cuando estamos al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los accidentes mortales (406 casos) que se produjeron en 2024.

Fumar en el coche es una de las distracciones más comunes / Freepik

Entre las distracciones más comunes al volante se encuentran no llevar puesto el cinturón de seguridad. Esta es una infracción grave que se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet si eres el conductor. Y fumar mientras se conduce. Si cometes esta acción te pueden multar con 200 euros. Además, si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, la sanción asciende a 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

La DGT avisa sobre esta acción habitual entre los conductores

Cualquier despiste al volante puede acabar en un grave accidente de tráfico. Por esto debes de estar siempre alerta y atento a todo en la carretera. Utilizar el móvil es una acción muy peligrosa al volante, ya que si vas en una autopista a 120 km/h y decides cogerlo para escribir un mensaje, recorres aproximadamente 660 metros sin prestar toda tu atención a la carretera. Incluso si respondes una llamada, circulas 266 metros sin estar pendiente de la conducción. Además, tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte.

La DGT pone en el foco y sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir, porque es una infracción grave y una acción muy peligrosa que puede provocar un accidente mortal.

Utilizar el teléfono móvil mientras echas combustible a tu vehículo también se trata de una conducta que puede resultar algo peligrosa, y te pueden llegar a multar con hasta 100 euros si te pillan. Esta acción solo es una infracción en el momento del repostaje. Antes y después es posible utilizar el móvil para pagar por ejemplo. Este acto es sancionado por precaución, debido a la posibilidad de generar chispas que podrían encender los vapores de gasolina y provocar un incendio o una explosión.