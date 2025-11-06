Zero Motorcycles acelera en Europa

Zero Motorcycles ha tomado una decisión clave para su futuro: trasladar su dirección estratégica desde California a Europa. El anuncio, acompañado de una inversión de 50 millones de dólares, marca un antes y un después para el líder mundial en motocicletas eléctricas.

A partir de ahora, su cuartel general estará en los Países Bajos, país que se consolida como el epicentro de su nueva etapa de expansión y consolidación global.

Europa toma el manillar del cambio

El movimiento no es casual. Europa se ha convertido en el mayor motor de crecimiento para Zero Motorcycles. Con una red de distribución madura y un mercado cada vez más receptivo a la electrificación, el viejo continente representa el terreno más fértil para el desarrollo de la movilidad sostenible. “Con Europa marcando el ritmo de adopción de vehículos eléctricos, trasladar funciones clave a los Países Bajos nos permitirá responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado”, explicó Sam Paschel, CEO de la compañía.

Este cambio no solo significa un traslado físico de funciones no técnicas, sino una declaración de intenciones. Zero Motorcycles quiere estar más cerca de donde se toman las decisiones sobre el futuro de la movilidad eléctrica, de donde vienen las regulaciones más exigentes y donde se generan las tendencias que marcarán la próxima década.

Made in California, pensado para el mundo

Eso sí, Zero no olvida sus raíces. Su sede original en Scotts Valley (California) seguirá siendo el epicentro de la innovación. Allí se mantendrán las actividades de I+D y el desarrollo de modelos como las Zero FXE o la SR/F, verdaderos iconos de la electrificación sobre dos ruedas. “Aunque trasladamos funciones estratégicas, el núcleo de nuestra ingeniería se queda en California, desde donde seguiremos liderando la innovación tecnológica global”, apuntan desde la marca.

Zero FXE / Zero Motorcycles

Mientras tanto, el mercado estadounidense seguirá contando con inversiones importantes por parte de la compañía, que no da la espalda a su país de origen a pesar del contexto arancelario actual. La estrategia dual es clara: Europa para crecer, EE. UU. para consolidar.

Una apuesta que marca el camino

El traslado viene respaldado por una inversión adicional de 50 millones de dólares por parte de su principal accionista, en una apuesta decidida por un crecimiento escalable y sostenible. Este respaldo económico no solo garantiza músculo financiero para afrontar la transformación, sino que también reafirma la posición de Zero Motorcycles como referencia absoluta en un sector que todavía está escribiendo sus primeras páginas.

Zero SRS / Zero Motorcycles

Este paso estratégico consolida el papel de Zero como pionera en el segmento de motos eléctricas, un estatus que la marca lleva cultivando desde hace casi dos décadas. Su combinación de tecnología de vanguardia y ADN motero la ha situado como líder del cambio hacia una movilidad más limpia, más silenciosa y más divertida. Porque sí, conducir una Zero es también una experiencia emocional, no solo una opción racional.

Con esta decisión, Zero Motorcycles no solo acelera su crecimiento, también lanza un mensaje contundente al resto de la industria: el futuro ya no se piensa, se construye. Y se construye desde Europa.