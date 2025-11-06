Los SUV de Mitsubishi, Grandis y Eclipse Cross, evolucionan

Representada en España por el grupo automovilístico Astara, Mitsubishi comercializa dos nuevas evoluciones de sus modelos SUV, el Grandis y el Eclipse Cross.

Se unen así al Mitsubishi ASX y Outlander que ahora conforman la gama de la marca japonesa, que en otros tiempos no tan lejanos se caracterizaba por vehículos todo terreno y deportivos de altas prestaciones.

Mitsubishi Grandis

El Mitsubishi Grandis, que se comercializa con acabados Motion, Kaiteki y Kaiteki +, mide 4,413 metros de largo. Está disponible en versiones microhíbridas (MHEV) y totalmente híbridas (HEV) para ofrecer a los clientes tanto rendimiento como eficiencia. Los MHEV gozan de una potencia de 140 CV y los PHEV rinden 160 CV. Los propulsores van asociados a cajas de cambio manuales o automáticas.

Mitsubishi Grandis / mitsubishi

El Grandis es un modelo seguro, eficiente, repleto de tecnología con pantallas de 7, 10 y 10,4 pulgadas y con Google integrado, y compite en el segmento más grande de Europa. Además, es un vehículo versátil y espacioso con capacidad para 5 personas que incorpora una nueva versión del Dynamic Shield de la marca.

Mitsubishi Grandis / mitsubishi

Este Mitsubishi combina un diseño audaz, avanzados trenes de tracción electrificados y conectividad inteligente para satisfacer las necesidades de los conductores modernos. Su frontal refleja el ADN de diseño característico de la marca, los últimos sistemas ADAS y conectividad a la carta. El tren de rodaje recurre a llantas de 17, 18 y 19 pulgadas.

Desarrollado bajo el concepto de diseño Dynamic Versatility , el Grandis refleja el compromiso de Mitsubishi por ofrecer vehículos que combinan estilo, sentido práctico y rendimiento. Su presencia imponente se define por el frontal Dynamic Shield y el motivo trasero Sculptural Hexagon propios de la marca.

Mitsubishi Eclipse Cross

Este modelo, que aporta un sofisticado diseño de vehículo eléctrico, robusto y dinámico, es el primer SUV totalmente eléctrico de Mitsubishi y primer vehículo eléctrico con batería de Mitsubishi Motors desde el pionero i-MiEV, el primer vehículo eléctrico del mundo en entrar en producción en serie.

Mitsubishi Eclipse Cross / mitsubishi

Este modelo está pensado para familias que buscan aunar comodidad y aventura y dispone de una autonomía de hasta 626 kilómetros con batería de 87 kWh. Se comercializa en acabados Kaiteki y Kaiteki + y con las mismas garantías que su hermano el Grandis.

Mitsubishi Eclipse Cross / mitsubishi

Con casi 4,50 metros de longitud está construido sobre la plataforma AmpR Medium de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, una arquitectura modular y escalable diseñada específicamente para vehículos eléctricos con batería. Ofrece dos configuraciones de batería para satisfacer diferentes requisitos de autonomía y rendimiento, combinadas con una máquina síncrona de excitación eléctrica. La plataforma también admite múltiples formatos de carga, lo que garantiza la compatibilidad entre infraestructuras y simplifica la experiencia de propiedad.

Mitsubishi Eclipse Cross / mitsubishi

Exteriormente destaca por las grandes ruedas de 19 y 20 pulgadas y un frontal Dynamic Shield en cromo satinado que crea un carácter diferenciador y elegante, al que se añade el aspecto de coraza protectora que integra los inconfundibles faros LED, que encarnan la robustez y modernidad de este SUV eléctrico con batería.

Con potencia de 160 kw (220 CV) y cuatro modos de conducción, el nuevo Eclipse Cross permite tanto la recarga en modo 2 con toma doméstica como la recarga en modo 3 hasta 11 kW CA con cargador trifásico específico y toma de tipo 2. Esto garantiza siempre una recarga cómoda sea cual sea la infraestructura disponible. Y cuando el SUV compacto sale a la carretera en busca de aventuras, puede aprovechar los numerosos puntos de recarga rápida públicos de hasta 150 kW CC utilizando la toma CCS.

Mitsubishi Eclipse Cross / mitsubishi

El interior cuenta con una serie de tecnologías para proteger a los pasajeros en caso de accidente, como los siete airbags: dos airbags frontales (conductor y acompañante), dos airbags de cortina (izquierdo y derecho), dos airbags torácicos (izquierdo y derecho) y un airbag lateral derecho en el asiento del conductor.

El conjunto de hasta 20 sistemas ADAS instalados en el Eclipse Cross vigilan constantemente el entorno de este SUV compacto totalmente eléctrico. Los sistemas se basan en un completo conjunto de sensores, 12 de ellos ultrasónicos, cuatro cámaras y un radar delantero que proporcionan una vista de 360° de lo que sucede en el entorno.

Mitsubishi Eclipse Cross / mitsubishi

En el habitáculo y ubicada en el pilar A del lado del conductor está la cámara de reconocimiento facial, que identifica fácilmente al conductor y cambia automáticamente al perfil configurado. Una vez realizado el escaneo facial inicial, se almacena de forma segura dentro del vehículo y cada perfil facial se puede vincular a un perfil de conductor. Face ID detecta automáticamente al conductor sin necesidad de realizar ninguna acción, funciona de forma continua, incluso al cambiar de conductor sin necesidad de encender o apagar el motor. El perfil cambia automáticamente, modificando: posición del asiento, posición del retrovisor, perfil de Google y ajustes del vehículo.

Los nuevos modelos de Mitsubishi que ahora llegan a los concesionarios y que militan en el segmento SUV-C gozan de una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros con las mismas coberturas para la asistencia en carretera. La garantía anticorrosión se eleva hasta los 12 años.

El Mitsubishi Grandis definido por la marca como SUV compacto sale a la venta con un precio de inicio de 26.100 euros, mientras que el Eclipse Cross se comercializa desde 32.050 euros.