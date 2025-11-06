Estas son las situaciones en las que está permitido utilizar el claxon del coche

La función principal del claxon es alertar de un peligro a otros conductores o usuarios de la vía. Sin embargo, se utiliza a menudo de forma incorrecta, ya que estamos acostumbrados a tocar la bocina del coche cuando, por ejemplo, vemos a un amigo en la calle, para avisar a otro vehículo de que el semáforo se ha puesto en verde, o incluso para quejarnos sobre una maniobra incorrecta de otro conductor. Tocar el claxon en situaciones indebidas puede acarrear una sanción.

El artículo 11 del Reglamento General de Vehículos indica que todos los coches deben equipar un productor de señales acústicas que cumpla con los criterios establecidos reglamentariamente. Este productor de sonidos es lo que habitualmente conocemos como la bocina o el claxon del coche, y debes saber que no disponer de este elemento puede costarte una multa de hasta 200 euros.

Hombre tocando el claxon del coche / Freepik

En estas situaciones está prohibido tocar el claxon

El uso de la bocina del coche también está regulado en el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, que prohíbe utilizar señales acústicas de sonido estridente o sin un motivo reglamentariamente permitido. Estas son las situaciones en las que no podrás tocar el claxon y las sanciones que te pueden poner:

Utilizar señales acústicas de sonido estridente: 80 euros.

Utilizar señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido: 80 euros.

No obedecer la señal de prohibido realizar señales acústicas (R-310): 80 euros. Esta señal normalmente está situada en zonas cercanas a hospitales.

Circular con un vehículo utilizando señales acústicas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial: 200 euros.

Circular con un vehículo no prioritario con aparatos emisores de señales acústicas especiales: 200 euros.

Como hemos dicho, conducir un coche sin claxon también supone una sanción: 200 euros.

Multas por tocar el claxon / Getty Images

¿Cuándo se puede utilizar el claxon?

Como hemos dicho, la función principal del claxon es alertar de un peligro a otros conductores o usuarios de la vía. Para garantizar una conducción responsable y ahorrarte la sorpresa de recibir una multa, estos son los únicos casos en los que está permitido el uso del claxon: