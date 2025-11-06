Multas
Estas son las situaciones en las que está permitido utilizar el claxon del coche
En determinadas ocasiones puedes usar la bocina, pero si la utilizas de forma incorrecta además de ser un peligro, te multarán
Rubén Burillo
La función principal del claxon es alertar de un peligro a otros conductores o usuarios de la vía. Sin embargo, se utiliza a menudo de forma incorrecta, ya que estamos acostumbrados a tocar la bocina del coche cuando, por ejemplo, vemos a un amigo en la calle, para avisar a otro vehículo de que el semáforo se ha puesto en verde, o incluso para quejarnos sobre una maniobra incorrecta de otro conductor. Tocar el claxon en situaciones indebidas puede acarrear una sanción.
El artículo 11 del Reglamento General de Vehículos indica que todos los coches deben equipar un productor de señales acústicas que cumpla con los criterios establecidos reglamentariamente. Este productor de sonidos es lo que habitualmente conocemos como la bocina o el claxon del coche, y debes saber que no disponer de este elemento puede costarte una multa de hasta 200 euros.
En estas situaciones está prohibido tocar el claxon
El uso de la bocina del coche también está regulado en el artículo 110 del Reglamento General de Circulación, que prohíbe utilizar señales acústicas de sonido estridente o sin un motivo reglamentariamente permitido. Estas son las situaciones en las que no podrás tocar el claxon y las sanciones que te pueden poner:
- Utilizar señales acústicas de sonido estridente: 80 euros.
- Utilizar señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido: 80 euros.
- No obedecer la señal de prohibido realizar señales acústicas (R-310): 80 euros. Esta señal normalmente está situada en zonas cercanas a hospitales.
- Circular con un vehículo utilizando señales acústicas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial: 200 euros.
- Circular con un vehículo no prioritario con aparatos emisores de señales acústicas especiales: 200 euros.
- Como hemos dicho, conducir un coche sin claxon también supone una sanción: 200 euros.
¿Cuándo se puede utilizar el claxon?
Como hemos dicho, la función principal del claxon es alertar de un peligro a otros conductores o usuarios de la vía. Para garantizar una conducción responsable y ahorrarte la sorpresa de recibir una multa, estos son los únicos casos en los que está permitido el uso del claxon:
- Para evitar un posible accidente. Si estás ante una situación de poca visibilidad o circulando por una vía estrecha, está permitido tocar el claxon para prevenir una posible colisión.
- Cuando vas a realizar un adelantamiento y quieres avisar de tu intención al conductor que circula delante, siempre y cuando ese conductor no haya indicado su intención de realizar también un adelantamiento.
- Cuando te ves obligado a circular como un vehículo prioritario en emergencia. En una situación de este tipo, es obligatorio conectar las luces de emergencia y tocar el claxon de forma intermitente. Otra opción es la de agitar un pañuelo por la ventanilla, en lugar de tocar la bocina del coche.
