Novedad
Opel amplía la gama de su Mokka con la versión deportiva GSE
Con un motor de 281 CV y tecnología heredada del prototipo Mokka GSE Rally, es el Opel eléctrico de producción más rápido hasta la fecha.
El Opel Mokka sigue mantiendo su posición dentro del catálogo de la marca del rayo.
Ahora, regresa con una gama renovada, más tecnología y una apuesta decidida por la electrificación, algo que le ha valido el galardón a la Mejor Innovación en Diseño del Año 2025 en la categoría de SUV/Crossover Pequeño.
Opel Mokka GSE
La gran novedad es el Mokka GSE, la versión más deportiva y emocionante de la gama. Totalmente eléctrico y con 207 kW (281 CV), este modelo quiere trasladar la esencia de los rallies a la carretera.
Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h, convirtiéndose en el Opel eléctrico de producción más rápido hasta la fecha.
Su comportamiento dinámico se debe en gran parte a una ingeniería heredada del prototipo Mokka GSE Rally: diferencial autoblocante Torsen, chasis con ejes específicos y amortiguadores hidráulicos de nueva generación. Los detalles estéticos completan el conjunto con pinzas de freno amarillas, llantas exclusivas y asientos deportivos GSE Performance en Alcantara, diseñados para ofrecer el máximo agarre y confort.
Mokka Electric e híbrido
Pero el nuevo Mokka no es solo deportividad. La familia se amplía con opciones para todos los gustos. El Mokka Electric de 115 kW (156 CV) ofrece hasta 403 km de autonomía (WLTP) gracias a su batería de 54 kWh, combinando eficiencia, diseño compacto y cero emisiones.
El Mokka Hybrid con tecnología de 48V y 145 CV combina un motor turbo de 1.2 litros con un propulsor eléctrico de 15,6 kW, logrando menores consumos y una conducción parcialmente eléctrica en ciudad. También permanece disponible una versión gasolina de 136 CV con cambio manual de seis marchas.
En todas sus variantes, el nuevo Mokka apuesta por la sostenibilidad. Opel elimina los elementos cromados, introduce materiales reciclados en el interior y un volante vegano que refleja la filosofía “Detox y Greenovation”.
El apartado tecnológico también da un salto adelante: dos pantallas digitales de 10 pulgadas, control por voz con “Hola Opel” y compatibilidad con ChatGPT integrado en el sistema de navegación. La cámara trasera HD de 180° y los asistentes de conducción completan la oferta.
