El nuevo Renault Twingo adelanta el desarrollo del futuro

Cuando la mayoría de los fabricantes se debaten en los costes de desarrollo y producción, Renault ha buscado la solución para reducirlos más allá de Europa. Y no para producir, sino para desarrollar. China brinda a Renault una oportunidad de oro que la marca francesa ha sabido aprovechar y que tiene en el nuevo Twingo al primero de la nueva era.

Desarrollado en tan solo dos años con un ahorro de costes del 29%, además de los asumidos en ingeniería y herramientas de desarrollo, el icónico Twingo llega ahora en modo 100% eléctrico y por menos de 20.000 euros (sin ayudas). Ese es el objetivo. Tras más de cuatro millones de unidades vendidas en 25 países desde su lanzamiento en 1992, el Twingo reclama su parcela de éxito en su nueva etapa.

Renault Twingo E-Tech / Renault

Pequeño y eficiente

Se trata de una traslación espacio-tiempo del modelo que triunfó en los años 90, un simpático y atrevido utilitario de cuatro plazas que promete más de 270 kilómetros de autonomía eléctrica con una batería de 27 kWh de LFP (litio-hierro-fosfato), concepto inédito en el Grupo Rernault. Equipa un motor eléctrico de 60 kW (82 CV). Puede incorporar función ‘one pedal’.

Renault Twingo E-Tech / Renault

El nuevo Twingo será la puerta de entrada a dos modelos más de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Un Dacia y un Nissan, cuyo desarrollo será mucho más rápido. Bajo el nombre comercial de Renault Twingo E-Tech, no recibirá motorización de combustión.

Se producirá en la planta de Novo Mesto (Eslovenia) y su desarrollo se ha llevado a cabo en uno de los centros de I+D del grupo en Hangzhou y Shanghai (China). Estamos ante un modelo de espacio interior del segmento B pero dentro del cuerpo de un segmento A. Todo un logro.

Renault Twingo E-Tech / Renault

Su longitud es compacta, con 3,79 metros, y presenta una distancia entre ejes de 2,49 metros. Este pequeño detalle le ha permitido colocar ruedas de mayor diámetro (640 milímetros), que admiten neumáticos de hasta 18 pulgadas (46 centímetros).

Renault Twingo E-Tech / Renault

En el interior, especialmente en la parte trasera, el espacio es muy amplio. Los pasajeros disponen de hasta 160 milímetros de espacio para las rodillas. La anchura para los hombros de 1,3 metros también es un referente en el segmento. Otra ventaja, la banqueta trasera es deslizable, lo que permite ganar espacio. El maletero tiene un volumen de hasta los 360 litros.

Diseño, muy ‘cool’

El diseño es Twingo 100%, con unas ópticas delanteras ovaladas en forma de arco, diseño que se repite atrás (en el anterior la idea era no saber si iba o venía). Las luces traseras llevan una pequeña aleta en la parte superior, concesión a los ingenieros de aerodinámica. Todas las ópticas son Full Led. El resto del diseño ofrece muchos recuerdos del original. Como las tres franjas en en capó, por ejemplo.

Renault Twingo E-Tech / Renault

Renault Twingo E-Tech / Renault

En el salpicadero, dispone de una doble pantalla horizontal. Todas las versiones cuentan con la misma configuración: un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas (17,8 centímetros) orientado hacia el conductor para la información básica y una pantalla multimedia central de 10 pulgadas (25,4 centímetros).

Renault Twingo E-Tech / Renault

Cuando entras, Jean Michel Jarre te da la bienvenida, fruto del acuerdo con el grupo francés con unos acordes que aunque prescindibles, aportan un plus de exclusividad. Y, como decimos, por menos de 20.000 euros. Llegará al mercado a principios de 2026.