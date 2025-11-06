ITV
Cuidado: Estos son los fallos más comunes en la ITV de las furgonetas
La Inspección Técnica es una gestión obligatoria y con estos defectos en tu furgoneta no podrás pasarla correctamente
Rubén Burillo
Pasar la ITV es un trámite obligatorio que lleva desde 1987 en España, y que todos los vehículos a motor matriculados deben superar correctamente. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. Si tienes una furgoneta, ten cuidado con estos fallos, ya que no te dejarán pasar la ITV con ellos.
Tener la ITV en regla es obligatorio, y es importante saber cuándo le corresponde pasarla a tu vehículo. Si tienes una furgoneta con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos, hasta los 2 años, estás exento de pasar la ITV. Si la edad del vehículo está entre los 2 y 6 años, se pasa cada dos años. Si la furgoneta tiene entre 6 y 10 años, debes pasar la ITV cada año, y a partir de los 10 años, cada 6 meses (dos veces al año).
Estas son las multas por no tener la ITV pasada correctamente
Tener en regla la Inspección Técnica del Vehículo es obligatorio, no solo por un tema de emisiones (cuidar el medioambiente), sino también por seguridad vial. Circular sin la ITV puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. Por esto, está calificado como una infracción grave en la normativa. Circular sin llevar la ITV pasada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso.
Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
Los fallos más comunes que te impedirán pasar la ITV a tu furgoneta
Para no llevarte ningún susto al pasar la Inspección Técnica de tu furgoneta, lo mejor es llevarla antes a un taller para que la revisen bien. Si presenta alguno de estos fallos comunes, tu vehículo no podrá pasar la ITV:
- Los fallos más comunes cuando una furgoneta va a pasar la ITV suelen encontrarse en el alumbrado y la señalización.
- Los defectos en los ejes, neumáticos y suspensiones.
- Muchas furgonetas suelen tener más de 10 años, y pueden tener problemas con las emisiones contaminantes.
- Fallos con los frenos.
