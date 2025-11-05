Coches
Peugeot Polygon Concept: el nuevo y revolucionario 208
La firma francesa se prepara para el futuro y enseña el primer avance del próximo 208, que llegará en el año 2027
Rubén Burillo
Peugeot está acelerando hacia el futuro. La firma francesa ha presentado el Polygon Concept, un coche “que expresa su diseño felino y muestra su visión de futuro”. La marca del león desvelará este concepto el próximo miércoles 12 de noviembre, a través de su canal de YouTube.
Peugeot confirmó que el Polygon Concept marcará una serie de cambios que transformarán a la firma francesa, y el estilo del nuevo 208.
El sistema Hypersquare con tecnología Steer by Wire de Peugeot
El nuevo Concept de la marca francesa tiene un “espacio interior innovador” y el revolucionario sistema de control de dirección Hypersquare, que consiste en un volante rectangular, parecido a una tablet, conectado con el habitáculo. Este nuevo volante genera un “gesto natural, más sencillo e intuitivo” y forma parte de la generación i-Cockpit, la peculiar concepción del puesto de conducción que Peugeot estrenó en 2012, basada en un sistema de visualización de la información a la altura de los ojos.
El control de dirección Hypersquare viene acompañado de la tecnología Steer by Wire (Dirección por cable), que reemplaza la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas con un sistema electrónico. Según Peugeot, estos elementos serán claves en el “placer de conducción de los modelos del futuro”.
Antes de conducir, es hora de jugar
Peugeot presentará el Polygon Concept el próximo miércoles 12 de noviembre, pero antes de ese día, los amantes de los videojuegos pueden explorar la Polygon City, una isla creada por Gameloft en colaboración con el equipo de diseño de Peugeot, en Fortnite.
