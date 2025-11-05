El Ebro S900 PHEV es el nuevo buque insignia de la marca y llega con etiqueta Cero de la DGT

Ebro vuelve a marcar territorio en el segmento de los SUV con su nuevo S900 PHEV 4x4, un todocamino de siete plazas que eleva el listón en diseño, tecnología y eficiencia.

Es el último de la gama, detrás del S400, S700 y S800, y se coloca como el buque insignia de Ebro, queriendo ser referencia entre los vehículos híbridos enchufables de gran tamaño.

Diseño y espacio

Con 4,81 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,74 de alto, el Ebro S900 es un vehículo robusto, con líneas bien definidas y proporciones equilibradas. La distancia entre ejes de 2,80 metros se traduce en un interior amplio y versátil, capaz de acomodar hasta siete ocupantes en configuración 2+3+2.

El diseño exterior se ofrece en cinco tonalidades metalizadas exclusivas: Blanco Nieve (de serie), Negro Tinta, Verde Aurora, Gris Techno y el exclusivo Gris Galaxia Matte, disponible sin coste para quienes reserven antes del 30 de noviembre de 2025.

Interior premium y tecnología

Dentro, el Ebro S900 ofrece una atmósfera de confort, con materiales seleccionados para transmitir calidad y durabilidad.

Ebro S900 / Ebro

El puesto de conducción es completamente digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas para la instrumentación y una central táctil de 15,6 pulgadas, que integra el sistema multimedia, la navegación, la climatización y los asistentes de conducción.

A ello se suma un Head-Up Display, un sistema de sonido SONY de 14 altavoces, asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados (también en la segunda fila), climatizador bizona y acceso sin llave.

El corazón tecnológico del S900 está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155, que garantiza fluidez y rapidez en todas las funciones del sistema. Además, la aplicación EBROAuto, disponible para iOS y Android, permite controlar desde el móvil la carga, el climatizador o la localización del vehículo, entre otras funciones.

Híbrido enchufable

El sistema de propulsión híbrido enchufable combina un motor térmico 1.5 TGDI con tres motores eléctricos, alcanzando una potencia conjunta de 425 CV. Su batería de 34,46 kWh permite recorrer hasta 140 kilómetros en modo 100% eléctrico (pendientes de homologación), con una autonomía total superior a los 1.000 km. Todo ello con un consumo medio declarado de 1,68 l/100 km y etiqueta Cero de la DGT.

Ebro S900 / Ebro

El Ebro S900 ofrece hasta siete modos de conducción y tracción total 4x4, adaptándose a diferentes terrenos. Además, admite carga rápida en corriente continua (DC) de hasta 71 kW, lo que permite pasar del 30 al 80% en solo 25 minutos, o completar una carga completa en unas cinco horas y veinte minutos en corriente alterna.

Como novedad práctica, incorpora la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar aparatos eléctricos externos directamente desde el coche.

Precio del nuevo Ebro S900 PHEV

El nuevo Ebro S900 se asienta sobre la plataforma modular T2X del Grupo Chery, con un 85% de acero de alta resistencia y una suspensión trasera multibrazo en H de aluminio, lo que mejora la rigidez, el confort y la estabilidad.

Ebro S900 / Ebro

En seguridad, el SUV ofrece de serie 26 asistentes avanzados a la conducción y 10 airbags, además de asistentes de aparcamiento automático y recorrido inverso, capaces de memorizar los últimos metros para reproducirlos marcha atrás.

El Ebro S900 PHEV 4x4 ya está disponible en los 70 puntos de venta de la marca en España, con un precio promocional de 38.990 euros y condiciones exclusivas de financiación.