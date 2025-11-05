Honda acelera hacia el futuro en el EICMA 2025

Honda ha desplegado toda su artillería en el Salón EICMA de Milán con una colección de novedades que dejan clara su ambición de liderar todos los frentes del motociclismo.

Desde la llegada de una flamante sport-turismo, la CB1000GT, hasta su primera moto eléctrica de gran tamaño, la futurista WN7, pasando por un concepto revolucionario de motor como el V3R 900 E-Compressor y la renovación de su exitoso escúter SH125i. Todo ello, sin olvidar la expansión del sistema E-Clutch a varios modelos clave de su gama.

Nueva Honda CB1000GT

La estrella del stand es sin duda la nueva Honda CB1000GT, una sport-turismo que reinterpreta el concepto del viaje con tintes deportivos. Partiendo de la Hornet, Honda ha creado una moto gran turismo de última generación con un motor de 1.000 cc de cuatro cilindros y acelerador electrónico TBW, que promete emociones fuertes en curvas sin renunciar al confort en largas distancias. Su equipamiento de serie incluye suspensión electrónica Showa-EERA, pantalla ajustable, maletas, puños calefactables, control de crucero, conectividad con Honda RoadSync y mucho más. Disponible en tres colores, esta GT apunta alto dentro de la categoría touring.

Otra de las grandes novedades es la WN7, la primera moto eléctrica de gran tamaño de Honda. Este modelo urbano, esbelto y tecnológico, llega con una batería de 9,3 kWh y un motor de 50 kW de potencia que ofrece hasta 140 km de autonomía en ciclo WMTC. Con modos de conducción, frenada regenerativa, control de par HSTC, pantalla TFT y conectividad total, la WN7 representa un paso importante en la estrategia de electrificación de la marca. También habrá una versión de 11 kW para usuarios con carnet A1, lo que amplía su atractivo a un público más joven, usuarios con carnet B y tres años de experiencia.

V3R 900 E-Compressor

Honda tampoco ha querido dejar indiferente a los amantes de la innovación con la evolución del prototipo V3R 900 E-Compressor, que equipa un motor V3 de 900 cc con un compresor electrónico (una primicia mundial en motocicletas). Este concepto ha sido desarrollado bajo el lema “Non-Rail Roller Coaster” y promete combinar adrenalina y seguridad en partes iguales. El nuevo emblema “Honda Flagship WING” anticipa su posible producción como buque insignia tecnológico de la marca.

V3R 900 E-Compressor / Honda

En el terreno más urbano, el SH125i se renueva con una estética inspirada en el SH350i, nuevas ópticas LED y un panel TFT con conectividad, subiendo el listón en la categoría de escúteres rueda alta. El rey de las ciudades europeas estrena también mejoras en ergonomía y funcionalidad, manteniéndose como una de las opciones más inteligentes para la movilidad diaria.

E-Clutch para varios modelos

Y para quienes buscan tecnología de última generación en el cambio de marchas, Honda extiende el sistema E-Clutch a varios modelos: las CB750 Hornet, XL750 Transalp, NX500 y CBR500R. Este sistema permite cambiar sin usar la maneta de embrague, ofreciendo mayor fluidez y confort, ya sea en tráfico urbano o en conducción deportiva. Una solución que redefine la experiencia de conducción tradicional sin renunciar a la caja de cambios manual.

Catálogo para 2026 de Honda. / Honda

La marca del ala dorada ha aprovechado el escaparate de Milán no solo para enseñar sus novedades, sino para dejar claro que está preparada para un futuro donde la electrificación, la conectividad y el confort no están reñidos con las prestaciones y la diversión al conducir. Un EICMA donde Honda no solo ha presentado motos, sino su visión del motociclismo del mañana.