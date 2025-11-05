Ducati despliega músculo, historia y futuro eléctrico en EICMA 2025

Ducati ha aterrizado en el Salón EICMA de Milán con el orgullo intacto y la vista puesta en su centenario. La firma de Borgo Panigale ha presentado la gama más amplia y sofisticada de su historia, en un 2025 donde ha vuelto a dominar en MotoGP y Superbike, y se ha consagrado en lo deportivo con el cuarto título consecutivo de pilotos en la categoría reina, además del de constructores y equipos.

Pero en EICMA no solo ha brillado el presente: Ducati también ha encendido los focos sobre el futuro, con una batería de novedades que abarcan desde las Hyper más radicales hasta motos de motocross listas para saltar a la tierra.

Hypermotard V2 y V2 SP

Ducati Hypermotard V2 S / Ducati

La historia se repite, pero más agresiva. Justo dos décadas después de que la primera Hypermotard se presentara en este mismo salón, Ducati reinterpreta su icónica fun-bike con las nuevas Hypermotard V2 y V2 SP. Son 13 y 14 kilos más ligeras que sus predecesoras, respectivamente, y con un nuevo motor V2 IVT de 120 CV y 94 Nm que promete sensaciones desde apenas 3.000 rpm. La versión SP añade componentes de competición, como suspensiones Öhlins, pinzas Brembo M50 y un diseño inspirado en los prototipos originales. Una naked extrema, lista para divertirse sin concesiones.

Monster V5: lo esencial, con más carácter

La quinta generación de la Monster ha sido otra de las estrellas del stand. Rediseñada por completo, mantiene su espíritu naked con una estética renovada, marcada por los “hombros” del depósito tipo bisonte, el colín corto y el faro redondo. Más aerodinámica, compacta y tecnológica, monta también el nuevo motor V2 IVT y llega como una Monster que no pierde su alma, pero gana en dinamismo, seguridad y tecnología. Ducati reescribe así el ADN de una moto legendaria, sin olvidar su vocación urbana y deportiva.

DesertX 2026: más off-road y ligera

Ducati DesertX 2026 / Ducati

Ducati continúa su aventura en el mundo trail con la nueva DesertX 2026, una evolución con más músculo y menos peso. Con 206 kilos en vacío, nueva suspensión trasera progresiva y el motor V2 IVT de 110 CV, esta versión promete un rendimiento sobresaliente tanto en asfalto como fuera de él. Estará disponible desde mayo de 2026 en Europa y llegará a América y Asia en los meses siguientes. Una trail moderna, robusta y refinada, que mantiene la esencia Dakariana que la hizo tan deseada desde su lanzamiento.

Desmo250 MX y Desmo450 Enduro

Ducati Desmo 45O MX Enduro / Ducati

La sorpresa más off-road ha sido la presentación mundial de las nuevas Desmo250 MX y Desmo450 Enduro, los primeros modelos de la línea Ducati Offroad que llegarán a los concesionarios especializados en julio de 2026. Tras el éxito de la Desmo450 en el campeonato MX1 con Alessandro Lupino, Ducati refuerza su apuesta por el motocross con una gama desarrollada para competir también en el AMA Supercross. El Motocross de las Naciones ha visto brillar la Desmo450 MX, con Tony Cairoli entre los diez primeros. Ducati pisa fuerte también fuera del asfalto.

Panigale V2 MM93 y FB63: homenaje a los campeones

El lado más racing de Ducati se viste de gala con dos ediciones limitadas de la Panigale V2 dedicadas a sus estrellas de MotoGP: Marc Márquez y Francesco Bagnaia. Las decoraciones MM93 y FB63 recrean los colores personales de ambos campeones, con equipamiento premium: llantas forjadas, amortiguador de dirección Öhlins, cúpula de competición y acabados exclusivos. Dos motos únicas, para celebrar un equipo imbatible.

Ducati Corse Panigale SF V4 / Ducati

Colores con historia: del Giallo Ducati al rojo MotoGP

Ducati también ha presentado nuevas decoraciones para las Panigale y Streetfighter V4, inspiradas en la Desmosedici GP25. El rojo tradicional se combina con curvas fluorescentes y dorsales blancos que recuerdan a los campeones. Además, vuelve el mítico color Giallo Ducati, ese amarillo que marcó los noventa y que regresa ahora a las Panigale V2 y Streetfighter V2 como alternativa al clásico rojo pasión.

Scrambler con estilo retro

El espacio Scrambler también ha tenido su momento, con los kits Retro Stripe y Old Skool Checkerboard, dos propuestas de personalización que beben directamente de los años 70 y del espíritu racing vintage. Un guiño a la nostalgia que conecta con la esencia más libre de Ducati.

Una celebración con nombres propios

EICMA también ha sido una fiesta para los aficionados. Álvaro Bautista, Tony Cairoli, Alessandro Lupino o Davide Stirpe han pasado por el stand de Ducati, junto a pilotos de las nuevas Desmo MX. Incluso se celebró la Champions Charity Race, donde Francesco Cecchini pilotó una Desmo450 MX en versión Dirt Track. Todo un espectáculo que confirma el excelente momento que vive la marca.