¿Quieres el último A110? Prepara la cartera, porque el Alpine más potente no es barato

El Alpine más radical de la historia de la marca ya está aquí. El A110 R Ultime, presentado en el Salón del Automóvil de París 2024, cierra la historia de este modelo antes de su salto definitivo a la electrificación.

Solo 110 unidades verán la luz y 15 de ellas formarán parte de una edición aún más exclusiva: La Bleue, con pintura artesanal y un interior completamente único.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

Homologado para carretera pero concebido para el circuito, el Alpine A110 R Ultime es una auténtica joya técnica y artesanal, pensada con los coleccionistas en mente.

El Alpine más potente

Bajo su carrocería de líneas refinadas y aerodinámica agresiva, el A110 R Ultime esconde el motor 1.8 turbo más evolucionado de la marca. Gracias a un trabajo profundo sobre el bloque y la electrónica, alcanza 345 CV y 325 CV, ofreciendo una relación peso/potencia de solo 3,4 kg/CV gracias a un peso contenido en torno a 1.100 kilos.

Las cifras hablan por sí solas: acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, coge una velocidad máxima de 280 km/h y tiene un par motor de hasta 420 Nm.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

La caja es una DW6 con cambios en apenas 100 milisegundos, el escape está firmado por Akrapovic, en titanio, 3,5 kg más ligero y con una sonoridad especialmente trabajada para acompañar las sensaciones

Aerodinámica e ingeniería de competición

El trabajo aerodinámico realizado sobre el A110 R ha llevado al R Ultime a otro nivel. Con una carga total de 100 kg a 275 km/h, el nuevo modelo genera 149 kg más de apoyo que su predecesor, con 124 kg concentrados en el eje delantero. Esto se traduce en un paso por curva más rápido, mayor estabilidad y una dirección más precisa.

Tiene además un alerón de doble ataque ajustable en cuatro posiciones (0°, +2°, +4°, +6°), ducktail trasero y flaps verticales rediseñados, capó con aletas de evacuación de aire y tomas NACA bajo el chasis.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

La altura ha sido rebajada hasta 25 milímetros respecto al modelo base, todo un trabajo pensado para alcanzar un equilibrio perfecto entre carga y resistencia aerodinámica, tanto en carretera como en circuito.

El A110 R Ultime incorpora amortiguadores Öhlins® TTX procedentes de la versión GT4, con ajustes de altura y doble vía. Se suma un diferencial trasero de deslizamiento limitado, frenos de 330 milímetros con refrigeración optimizada y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 desarrollados específicamente para esta versión.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

El resultado es un coche con reacciones más directas, sin balanceos, con una tracción optimizada y una respuesta inmediata al volante. En palabras de los ingenieros de Alpine, “un coche de carreras que puede circular por carretera”.

Personalización sin límites: el lujo hecho a medida

El A110 R Ultime introduce por primera vez en la marca el programa Atelier Sur-Mesure, una experiencia de co-creación entre cliente y diseñador. En función del nivel elegido, se puede personalizar cada detalle del coche, desde el color del capó o las tomas de aire hasta el tapizado, los bordados o incluso el tipo de cuero y Alcantara® empleados.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

Atelier: 27 colores exteriores, 3 tipos de llantas, 7 colores de pinzas y 4 tapicerías base.

27 colores exteriores, 3 tipos de llantas, 7 colores de pinzas y 4 tapicerías base. Atelier Sur-Mesure: sesión de tres horas con los diseñadores de Alpine, uso de configurador 3D y elección entre 14 colores de Alcantara y 10 tipos de cuero Poltrona Frau.

sesión de tres horas con los diseñadores de Alpine, uso de configurador 3D y elección entre 14 colores de Alcantara y 10 tipos de cuero Poltrona Frau. Atelier On Demand: personalización completa fuera de catálogo, sin límites creativos.

“La Bleue”: el adiós más exclusivo

Dentro de la serie limitada, 15 ejemplares forman la versión más refinada y espectacular: La Bleue. Su pintura, aplicada a mano en la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, fusiona dos tonos icónicos, Bleu Abysse y Bleu Alpine, en un degradado único.

Alpine A110 R Ultime / Alpine

El interior, firmado por Poltrona Frau y Sabelt, combina cuero azul exclusivo y acabados personalizados, convirtiéndolo en la expresión máxima del programa Atelier Sur-Mesure.

Los precios acompañan al coche, como no podía ser de otra manera. Empiezan en los 265.000 euros, sin sumar las personalizaciones, para el Alpine A110 R, y llegan a los 330.000 euros para la edición exclusiva La Bleue. Estos últimos Alpine A110 empezarán a entregarse a principios de 2026.