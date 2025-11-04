El sector de la moto acelera en octubre: crece un 19% y supera las 225.000 unidades

El sector de la moto y los vehículos ligeros sigue pisando el acelerador. Octubre cerró con 26.575 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 19% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado de 2025, las cifras también son positivas: 225.459 unidades registradas, un 10,1% más que en 2024.

Las motocicletas tiran del mercado

El motor principal del sector sigue siendo la motocicleta, con 24.008 unidades matriculadas en octubre, un aumento del 21% interanual.

Por tipo de uso, el escúter lidera el crecimiento con un destacado 29,6% (13.170 unidades), seguido por las motos de carretera, que suben un 16% (10.194 unidades). Solo las de campo se desmarcan de la tendencia con una caída del 32% (625 unidades).

En cuanto a los canales de venta, los particulares continúan siendo el principal motor del mercado, con un crecimiento del 24% (21.748 unidades). Las empresas avanzan más moderadamente (4%) y el alquiler retrocede con fuerza (-40,2%).

José María Riaño, secretario general de ANESDOR, destaca que cada vez más usuarios optan por la moto “beneficiándose de todas las ventajas que aporta en una movilidad más eficiente y sostenible”.

Ciclomotores y otros vehículos ligeros también crecen

Los ciclomotores también avanzan en octubre, con 1.335 unidades matriculadas, lo que supone un 13% más que el año pasado. En su caso, destaca el espectacular impulso del alquiler (210,5%), seguido del canal empresa (40%), mientras que los particulares crecen un tímido 3,8%.

No obstante, en el acumulado del año, los ciclomotores aún acumulan una ligera caída del 5%.

En el resto de vehículos ligeros, los cuatriciclos pesados (21,4%) y ligeros (1,1%) cierran el mes en positivo, mientras que los triciclos bajan un 37%.

Asturias, País Vasco y Cantabria

A nivel territorial, el mapa de las dos ruedas también muestra contrastes. Las mayores subidas en matriculaciones se registraron en Asturias (55,1%), País Vasco (33%) y Cantabria (31%), tres comunidades donde el uso de la moto está ganando terreno como alternativa de movilidad rápida y sostenible.

Por volumen de ventas, Andalucía lidera el ranking con 6.164 unidades, seguida muy de cerca por Cataluña (6.159) y la Comunidad de Madrid (3.082).

Pese a las buenas cifras, desde ANESDOR alertan de ciertos retos pendientes. “La moto sigue discriminada en regulaciones clave como los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de muchos municipios”, denuncia Riaño. “Continúa siendo regulada como si de un turismo se tratara, sin atender a sus particularidades".

Así, desde Anesdor urgen a las administraciones a "revisar las normativas y adoptar políticas que se ajusten a la singularidad de la moto”.