¿Cuántos coches de hidrógeno se venden en España? La alternativa que todavía no es una realidad

Actualmente, solo hay tres coches con tecnología de pila de combustible, comúnmente conocidos como coches de hidrógeno, en el mundo. Y en España solo se comercializan dos de ellos.

Estos vehículos representan el 0,018% del parque automovilístico mundial, una cifra que deja clara la baja implementación de este tipo de tecnología. En total, son casi 30.230.000 unidades.

Hyundai Nexo y Toyota Mirai

Hyundai acaba de anunciar el inicio de la construcción de su nueva fábrica de hidrógeno, como muestra de su apuesta por esta tecnología. De hecho, uno de los coches que se comercializa en España es el Hyundai Nexo.

Este coche es un SUV que lleva en el mercado desde 2018 y tiene 666 kilómetros de autonomía, además de poco más de 400 litros de maletero. Este dato no es anónimo: los coches de hidrógeno pueden perder capacidad de carga debido al tamaño del tanque de hidrógeno que tienen que alojar.

Toyota MIrai / Toyota

El otro modelo es japonés. El Toyota Mirai, en este caso, una berlina, cuenta con una autonomía de 650 kilómetros.

Hay otro modelo japonés de hidrógeno en producción activa a día de hoy. Se trata del Honda FCX Clarity, un sedán que se presentó en 2008 y que, por el momento, solo se comercializa en Japón y en Estados Unidos, sin planes claros para Europa.

Honda FCX Clarity / Wikipedia

El precio de los coches de hidrógeno, un problema

¿Por qué no hay coches de hidrógeno en el mundo y, menos aún, en España? Pese a las grandes ventajas de este combustible, que se encuentra de manera natural y es fuente de energía limpia y renovable, el hidrógeno todavía se enfrenta a muchos problemas por resolver, sobre todo en cuanto a la movilidad.

Primero, la estructura de recarga o repostaje todavía es muy insuficiente. En España hay 8 estaciones de hidrógeno públicas, 12 privadas y 12 más en construcción.

Segundo, en relación con el primer punto, es que la tecnología todavía está en desarrollo, más aún en España. Bien es cierto que nuestro país lidera el desarrollo de hidrógeno verde en Europa, pero la inversión para la construcción de estaciones de hidrógeno es elevada y el transporte de este combustible es muy complicado, debido a su baja densidad y su alta inflamabilidad.

Camión de hidrógeno de Toyota repostando / Toyota

Y, tercero, los coches de hidrógeno no son baratos. El Hyundai Nexo cuesta unos 73.450 euros y el Toyota Mirai, 75.600 euros. No os de extrañar que, a fecha 2024, solo se matricularan 62 coches de hidrógeno, alcanzando un total a mediados de 2025 de 115 vehículos. Eso sí, en este total hay que contar con los vehículos de transporte pesado y de pasajeros, como los autobuses de Barcelona.