Sanae Takaichi, la ministra que le gustan los deportivos

Sanae Takaichi será recordada por ser la primera ministra de la historia de Japón, y una apasionada de los coches. La presidenta del Partido Liberal Democrático japonés tiene un deportivo del año 1991, el Toyota Supra MK3.

Supra es una palabra latina que significa "por encima de" o "trascender". El Toyota Supra MK3 es un deportivo cupé de 4 asientos y 3 puertas con motor de combustión interna. El deportivo japonés mide 4,62 metros de largo, 1,31 de alto y 1,745 metros de ancho, y gasta 11 litros por cada 100 kilómetros. El Toyota Supra MK3 acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 245 km/h, pesando unos 1.620 kilos.

Sanae Takaichi al lado de su Toyota Supra MK3 de 1991 / @wanganmidnightjp

El Toyota Supra MK3 de 1991 de Takaichi monta un motor 1JZ-GTE de seis cilindros y 2.5 litros turbo con 280 CV, unido a una caja de cambios automática de cuatro velocidades. Por fuera luce un color blanco perla, combinado con un interior de cuero en color borgoña.

El transcurso del tiempo ha dejado marca en el Toyota Supra MK3 de la primera ministra japonesa, ya que tiene daños por exposición en algunas partes del interior, aunque Takaichi mantiene algunas de las características originales del deportivo, como dos pegatinas de TOM, radios de alta frecuencia, un sistema de navegación Panasonic y neumáticos Dunlop Le Mans 702.

Sanae Takaichi sentada en su Toyota Supra MK3 / @wanganmidnightjp

La pena es que la primera ministra de la historia de Japón ya no conduce este deportivo porque ahora tiene chofer y vehículo oficial, aunque lo sigue conservando. Cuando lo adquirió, el Toyota Supra MK3 debió de costar unos 4,3 millones de yenes (24.211,71 euros).