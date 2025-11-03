Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toyota

Sanae Takaichi, la ministra que le gustan los deportivos

La líder del Partido Democrático japonés es una gran amante de los coches y tiene en su garaje una goya de 1991

Sanae Takaichi con su Toyota Supra MK3 de 1991

Sanae Takaichi con su Toyota Supra MK3 de 1991 / @wanganmidnightjp

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sanae Takaichi será recordada por ser la primera ministra de la historia de Japón, y una apasionada de los coches. La presidenta del Partido Liberal Democrático japonés tiene un deportivo del año 1991, el Toyota Supra MK3.

Supra es una palabra latina que significa "por encima de" o "trascender". El Toyota Supra MK3 es un deportivo cupé de 4 asientos y 3 puertas con motor de combustión interna. El deportivo japonés mide 4,62 metros de largo, 1,31 de alto y 1,745 metros de ancho, y gasta 11 litros por cada 100 kilómetros. El Toyota Supra MK3 acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 245 km/h, pesando unos 1.620 kilos.

Sanae Takaichi al lado de su Toyota Supra MK3 de 1991

Sanae Takaichi al lado de su Toyota Supra MK3 de 1991 / @wanganmidnightjp

El Toyota Supra MK3 de 1991 de Takaichi monta un motor 1JZ-GTE de seis cilindros y 2.5 litros turbo con 280 CV, unido a una caja de cambios automática de cuatro velocidades. Por fuera luce un color blanco perla, combinado con un interior de cuero en color borgoña.

El transcurso del tiempo ha dejado marca en el Toyota Supra MK3 de la primera ministra japonesa, ya que tiene daños por exposición en algunas partes del interior, aunque Takaichi mantiene algunas de las características originales del deportivo, como dos pegatinas de TOM, radios de alta frecuencia, un sistema de navegación Panasonic y neumáticos Dunlop Le Mans 702.

Noticias relacionadas y más

Sanae Takaichi sentada en su Toyota Supra MK3

Sanae Takaichi sentada en su Toyota Supra MK3 / @wanganmidnightjp

La pena es que la primera ministra de la historia de Japón ya no conduce este deportivo porque ahora tiene chofer y vehículo oficial, aunque lo sigue conservando. Cuando lo adquirió, el Toyota Supra MK3 debió de costar unos 4,3 millones de yenes (24.211,71 euros).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
  4. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  5. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  6. Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
  7. Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
  8. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana

Sanae Takaichi, la ministra que le gustan los deportivos

Sanae Takaichi, la ministra que le gustan los deportivos

El hub de AstraZeneca en Barcelona inaugura su sede en el edificio Estel como motor de ciencia e innovación

El hub de AstraZeneca en Barcelona inaugura su sede en el edificio Estel como motor de ciencia e innovación

Siempre la obra social

Siempre la obra social

El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso

El fiscal general defiende su inocencia en espera de las declaraciones de la pareja y del jefe de Gabinete de Ayuso

Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

Mazón marcó a Feijóo el camino para su propia salida

Mazón marcó a Feijóo el camino para su propia salida

El horóscopo de mañana, martes 4 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 4 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Jennifer Lawrence dice que trabajar con Robert Pattinson en 'Die My Love es su "venganza" por ser rechazada en Crepúsculo

Jennifer Lawrence dice que trabajar con Robert Pattinson en 'Die My Love es su "venganza" por ser rechazada en Crepúsculo