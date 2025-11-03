¿Cuál es la multa por no respetar la Zona de Bajas Emisiones?

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en España es un área delimitada dentro de un municipio donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, en función de la etiqueta ambiental asignada por la Dirección General de Tráfico. Si esto no lo respetas te pueden poner una buena multa.

A raíz de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021, se implementaron las Zonas de Bajas Emisiones en España. La primera fue en Madrid Central, inaugurada a finales de noviembre de 2018 por la entonces alcaldesa Manuela Carmena.

Zona de Bajas Emisiones en Madrid / Europa Press

En nuestro país, solamente 1 de cada 3 ciudades (55 de las 149) obligadas a establecer la ZBE han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 regulan el concepto de la Zona de Bajas Emisiones en España. Además, esta normativa obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE, en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023.

Los principales objetivos de las Zonas de Bajas Emisiones son mejorar la calidad del aire y la salud pública, mitigar el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero, y promover una movilidad sostenible fomentando el uso del transporte público, bicicleta y vehículos con etiqueta 0 en las ciudades.

Un cartel de las ZBE en la Ronda Litoral de Barcelona / Ferran Nadeu

Estas son las multas por no respetar las Zonas de Bajas Emisiones

Cada ciudad tiene sus restricciones sobre la Ley de Emisiones. Para entrar en las ZBE, tu vehículo debe llevar una pegatina medioambiental de la DGT (Cero, Eco, C o B), a menos que seas el titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, vehículos históricos, o que tu vehículo esté empadronado en la ciudad o zona donde esté la ZBE.

Generalmente, los vehículos que cuentan con etiquetas B y C pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones, pero con limitaciones horarias o para aparcar. Los vehículos con etiqueta Cero y Eco pueden entrar, circular y aparcar sin problema. La multa que deberás pagar si incumples la Zona de Bajas Emisiones ascenderá a 200 euros, con pronto pago 100, si pagas la sanción en un plazo menor a 20 días desde que recibes la notificación en tu domicilio. Debes tener cuidado porque también te pueden sancionar con hasta 200 euros si la pegatina medioambiental de tu vehículo está defectuosa.