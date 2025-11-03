Hyundai pone la primera piedra para levantar su nueva fábrica de pilas de hidrógeno

En una ceremonia que ha reunido a los altos directivos de la compañía, autoridades del gobierno surcoreano y líderes internacionales de la industria; Hyundai Motor Company ha puesto la primera piedra de su nueva planta de producción de pilas de combustible en Ulsan, Corea del Sur.

Este proyecto simboliza el salto Hyundai hacia la movilidad limpia del futuro y pone en el centro de su estrategia a Corea del Sur, que será el epicentro de la producción de hidrógeno de la compañía y aspira a ser el epicentro mundial.

Así lo expresó Jaehoon Chang, vicepresidente de Hyundai Motor Group: "Esta planta es la base de nuestra visión de una sociedad del hidrógeno y contribuirá al crecimiento económico y consolidará el liderazgo de Corea en esta industria clave”.

Operativa en 2027

La planta, que se levantará en el terreno de una antigua fábrica de transmisiones, ocupará 43.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de 930.000 millones de wones (unos 630 millones de euros).

Hyundai prevé completarla en 2027 y, cuando esté totalmente operativa, podrá producir hasta 30.000 unidades de pilas de combustible al año bajo la marca HTWO, que significa Hydrogen for Humanity.

Jaehoon Chang, vicepresidente de Hyundai Motor Group / Hyundai

En la nueva fábrica de Ulsan se fabricarán dos tecnologías. La primera, pilas de combustible de hidrógeno de nueva generación, más potentes, duraderas y asequibles. Y la segunda, electrolizadores PEM, capaces de producir hidrógeno puro a partir del agua sin emitir carbono, una innovación que Hyundai desarrollará por primera vez en Corea.

La compañía ya cuenta con un sistema electrolizador de 1 MW en fase de demostración, que genera más de 300 kilos de hidrógeno al día, y planea ampliar la escala con un proyecto de 5 MW en la isla de Jeju.

Hidrógeno para diferentes vehículos

Además de ser un centro de producción, la planta de Ulsan quiere ser un laboratorio de fabricación avanzada, con robots colaborativos, sistemas de supervisión inteligentes y procesos diseñados para proteger a los trabajadores y optimizar la eficiencia.

Las pilas producidas en Ulsan se destinarán a una amplia gama de aplicaciones: coches, camiones, autobuses, excavadoras, embarcaciones, tractores y hasta carretillas elevadoras.

Durante la ceremonia, Hyundai mostró parte de esa flota propulsada por hidrógeno, incluyendo su SUV Hyundai Nexo. Además, la compañía firmó acuerdo con el fabricante surcoreano de autobuses KGM Commercial para el suministro de pilas de combustible.