Toda la gama híbrida de MG: tres modelos con una gran eficiencia, a partir de 18.000 euros

La tecnología Hybrid+ de MG ha demostrado ser altamanete eficiente. Algunos de sus modelos, tras las últimas pruebas, han registrado consumos de 3,1 litros por cada 100 kilómetros, siendo así una apuesta interesante en los diferentes segmentos en los que MG está presente.

Una de las claves de este sistema híbrido autorrecargable son con dos motores eléctricos, uno de tracción y otro generador, además de una batería de alta capacidad con refrigeración líquida y un motor térmico que ha sido optimizada para mejorar el funcionamiento del conjunto.

MG3 Hybrid+

El MG3 Hybrid+ es el modelo más barato de MG con esta tecnología. Cuenta con una potencia combinada de 196 CV y se trata de un compacto con 4,1 metros de largo y 293 litros de maletero. El consumo medio declarado se queda en los 4,4 litros por cada 100 kilómetros, la transmisión es automática de tres velocidades y disfruta de todo el paquete MG Pilot de seguridad, además de pantalla de 10,25 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

El MG3 Hybrid+ / MG

El precio de la gama del MG3 Hybrid+ empieza en los 14.740 euros, con descuentos y financiando, y llega a los 19.240 euros en el acabado Luxury.

MG ZS Hybrid+

El MG ZS Hybrid+ es uno de los SUV híbridos más baratos del mercado, con un precio que empieza en los 19.990 euros. Tiene la misma potencia combinada que el MG3, mide 4,43 metros de largo y disfruta de 443 litros de maletero.

El consumo sube a los 5 litros por cada 100 kilómetros, también tiene transmisión automática de 3 velocidades y un modo eléctrico que va desde los 10 hasta los 90 kilómetros de autonomía. En conducción, tiene cinco modos híbridos automáticos y tres tradicionales: Eco, Standard y Sport.

El MG ZS Hybrid+ / MG

La gama de precios se completa, con las mismas condiciones, en 20.990 euros y 22.990 euros para los acabados Comfort y Luxury. También cuenta con MG Pilot de serie.

MG HS Hybrid+

Por último, el MG HS Hybrid+ tiene una potencia combinada de 225 CV, una autonomía total de 1.000 kilómetros y ocho modos híbridos automáticos que permiten un uso casi exclusivmo del modo eléctrico en ciudad.

En un SUV más grande, con más capacidad de maletero (507 litros), y u nhabitáculo con dos pantallas de 12,3 pulgadas, además de Apple CarPlay, Android Auto y cámara 360 grados. El consumo homologado es de 5,5 litros a los 100 kilómetros.

MG_HS_Hybrid+ / MG

El precio del MG HS Hybrid+ empieza en los 29.990 euros de la versión Comfort y llega a los 32.490 euros en la Luxury.