Estos son los 10 coches más vendidos en octubre de 2025 en España

El mercado de turismos sigue con buen ritmo y logra un crecimiento del 15,9%, en comparación con octubre del año pasado, con 96.785 unidades vendidas. En el acumulado anual, el crecimiento es del 14,9%, con un total de 951.516 unidades de turismos vendidas. Si los meses de noviembre y diciembre reflejan el mismo crecimiento que octubre, el sector celebrará el cierre de un buen año.

En octubre, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, con 7.365 turismos vendidos, Renault (7.080) y Volkswagen (6.937). A estas firmas les siguen Dacia (6.325), Hyundai (5.157) y el top 6 lo cierra Seat con 4.992 unidades vendidas. Estos son los 10 coches más vendidos durante el mes de octubre de 2025 en España:

1.Dacia Sandero

El Dacia Sandero / Dacia

El Dacia Sandero sigue siendo un mes más, el turismo más vendido de España con 3.484 unidades matriculadas en octubre. Este coche es del segmento B y su precio de partida es desde 13.940 euros, con etiqueta medioambiental C.

2.Peugeot 2008

El Peugeot 2008 / Peugeot

El Peugeot 2008 es el segundo turismo más vendido en España durante octubre con 2.259 matriculaciones. Este SUV compacto tiene un precio desde 19.040 euros, y está disponible con motor de gasolina y con motor híbrido.

3.Renault Clio

El Renault Clio / Renault

El Renault Clio es el tercer turismo más vendido en España durante el mes de octubre con 2.105 unidades matriculadas. Este coche tiene varias motorizaciones, híbrido, gasolina, diésel y GLP, y su precio de partida es desde 16.690 euros.

4.Seat Ibiza

El Seat Ibiza / Seat

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche es del segmento B, con motores gasolina o diésel, y tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

5.Toyota C-HR

El Toyota CH-R / Toyota

El Toyota C-HR es el quinto coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.771 unidades matriculadas. Este SUV compacto con motorización híbrida o híbrido enchufable, tiene un precio de partida desde 30.750 euros.

6.Nissan Qashqai

El Nissan Qashqai / Nissan

El Nissan Qashqai es el sexto coche más vendido en España durante octubre con 1.722 matriculaciones. Este SUV compacto híbrido con etiqueta Eco, tiene un precio de partida desde 26.450 euros (financiado) y al contado 27.700 euros.

7.Toyota Corolla

El Toyota Corolla / Toyota

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías (hatchback, sedán, familiar y SUV como el Corolla Cross), tiene un motor híbrido y su precio de partida es desde 25.950 euros.

8.Renault Captur

El Renault Captur / Renault

El Renault Captur es el octavo coche más vendido en España durante octubre con 1.696 matriculaciones. Este SUV compacto con motorización de gasolina o híbrida, tiene un coste inicial de 22.225 euros.

9.Volkswagen T-Roc

El Volkswagen T-Roc / Volkswagen

El Volkswagen T-Roc es el noveno coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.676 unidades matriculadas. Este SUV compacto híbrido ligero con etiqueta Eco, tiene un precio de partida desde 29.600 euros.

10.Dacia Duster

El Dacia Duster / Dacia

El Dacia Duster es el décimo coche más vendido en España durante octubre con 1.602 matriculaciones. Este SUV 4x4 con motor híbrido y etiqueta Eco tiene un coste inicial de 19.990 euros.